Das Düsseldorfer Unternehmen „Espresso Perfetto“ wird als Mitbegründer des „Espresso-Kults“ in Düsseldorf angesehen. Der Betrieb hat sich auf die Beratung und den Verkauf verschiedener Kaffee- und Espressomaschinen und den zugehörigen Bohnen spezialisiert.

Düsseldorfer Espresso-Spezialisten

Seit 1999 ist Espresso Perfetto fest im Kaffeemarkt integriert. Das Unternehmen verfügt seit 2021 über mehr als zehn Filialen europaweit, wie beispielsweise in Den Haag, Wien und Istanbul. Dazu kommt noch eine weitere Filiale in Kairo. In den Stores gibt es mannigfaltige Kaffeesorten, dazu Gebäck, Espressomaschinen und Bohnen zu kaufen. Ebenfalls können Kurse und Workshops gebucht werden, in denen man unter anderem Barista-Techniken erlernt.

Der Gründer Musa Ibis legt seit Beginn seiner Karriere großen Wert auf hohe Standards und Qualität – dies gelte sowohl für sein Team, als auch für ihn selbst, so Ibis. Die Nähe zum Kunden sei ihm dabei äußerst wichtig.

Leidenschaft wird zum Geschäft

Mitte der neunziger Jahre begann Musa Ibis‘ Interesse für Espresso. Zu der Zeit war das Getränk in Deutschland noch nicht sonderlich beliebt. Ibis begann Espressomaschinen zu reparieren und zu warten und baute dadurch Kontakte zu den Herstellern in Italien auf.

Kurze Zeit später begann er selbst, Espressomaschinen zu verkaufen und sein Unternehmen aufzubauen. Heute arbeitet Ibis mit Herstellern und Röstereien zusammen, die spezielle Röstungen exklusiv für Espresso Perfetto herstellen. Damit schaffte er sich Kunden und Fans in der ganzen Welt.

Perfekter Espresso für zu Hause

Der neu gestaltete Espresso Perfetto Onlineshop bietet eine große Auswahl bekannter sowie kleinerer Marken und Modelle. Angeboten werden Kaffee- und Espressomaschinen, die dazu passenden Mühlen und Zubehör wie Bücher, Zuckerdosen und Reinigungsmittel.

Der Espresso selbst ist sowohl als ganze Bohne als auch gemahlen oder als Pads erhältlich. Dazu gibt es passende Gläser und Tassen sowie Ersatzteile.

Die Lieferzeiten sind laut Musa Ibis kürzer als bei den Herstellern selbst, denn er habe sich bereits frühzeitig ausreichende Stückzahlen gesichert.

Bereits seit 1999 sind wir Teil des Kaffeemarkts – wobei wir uns besonders auf Espresso spezialisiert haben – und können uns stolz Mitbegründer des „Espresso-Kults“ am Niederrhein, der eine rasante Entwicklung innerhalb der letzten Jahre gemacht hat, nennen!

