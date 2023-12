Neuer Name, gewohnte Qualität – Reisemagazin TRAVELMAGZ

In eigener Sache: Neue Ära, gleicher Anspruch

Berlin, kurz vor Weihnachten – Eine spannende Ankündigung aus der Hauptstadt: Nach zwölf Jahren erfolgreicher Berichterstattung im Reisebereich vollzieht unser Online-Reisemagazin einen bedeutenden Wandel. Wir heißen nun TRAVELMAGZ – eine Namensänderung, die unsere Vision für eine bessere Sichtbarkeit und internationale Anerkennung widerspiegelt. Der Name Breitengrad53 hat uns weit gebracht, doch es ist Zeit für eine Veränderung, die unsere Position im digitalen Raum stärkt und zugleich die Qualität und den Fokus auf die DACH-Region beibehält. Der Softlaunch vom Reisemagazin TRAVELMAGZ ist bereits vollzogen und die Resonanz ist überwältigend positiv.

Anhaltende Beliebtheit im digitalen Raum

Unser Online-Magazin bestätigt weiterhin seinen Platz als eines der führenden Reiseportale in Deutschland. Mit beeindruckenden Zahlen von bis zu 160.000 Unique Visitors und über 368.227 Page Impressions pro Monat, laut Google Analytics, bleibt TRAVELMAGZ ein Trendsetter in Sachen Reisejournalismus. Unsere Schwerpunkte, allgemeines Reisen und Kreuzfahrten, treffen weiterhin den Geschmack unserer Leserschaft und bestätigen die Relevanz unserer Inhalte.

Starke Präsenz in sozialen Medien

Die digitale Ära ist eine Ära der Vernetzung, und TRAVELMAGZ ist auf dieser Welle an vorderster Front dabei. Mit einer immer weiter wachsenden Instagram-Community von über 23.000 Followern teilen wir unsere Reiseleidenschaft und binden unsere Leserinnen und Leser in ein interaktives Erlebnis ein. Diese Präsenz in sozialen Netzwerken verstärkt unsere Reichweite und unsere Fähigkeit, inspirierende Reisegeschichten zu verbreiten.

Inspiration und Qualität durch unser Autorenteam

Trotz der Herausforderungen, die durch die Pandemie entstanden sind, bleibt unser Autorenteam das Herzstück unseres Erfolgs. Mit unermüdlichem Engagement und einer Leidenschaft für erstklassigen Content, bleiben wir unserer Mission treu, unseren Leserinnen und Lesern auch im Jahr 2024 unvergessliche Reiseabenteuer zu bieten. Unsere Autoren bereisen die Welt, um Ihnen die faszinierendsten Geschichten und Einblicke zu liefern.

Unser Online-Reisemagazin TRAVELMAGZ hat sich voll und ganz dem Thema Reisen und Kreuzfahrten verschrieben. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du auf der Suche nach unvergesslichen Abenteuern und außergewöhnlichen Destinationen bist. Wir möchten dich dazu einladen, die Wunder und kulturelle Vielfalt unserer Erde zu entdecken – mit fesselnden Berichten, atemberaubenden Fotos und unterhaltsamen Videos, die dich direkt ins Geschehen eintauchen lassen.

