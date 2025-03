Neuer KRAUSE Steigtechnik-Katalog 9.0 setzt Maßstäbe in Innovation und Sicherheit

Das KRAUSE-Werk, führender Spezialist für Steigtechnik, präsentiert seinen brandneuen Gesamtkatalog. Die Version 9.0 ist ab sofort erhältlich und bietet auf 260 farbigen Seiten einen eindrucksvollen Überblick über das stetig wachsende Produktportfolio. Unter dem Motto „Mit Sicherheit… ideenreich“ unterstreicht der Katalog die kontinuierliche Innovationskraft und das unermüdliche Streben von KRAUSE nach maximaler Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit.

Innovative Programmerweiterungen bei KRAUSE – Fortschrittliche Lösungen für sicheres Arbeiten

Picoly – kompakt, vielseitig und sicher

Der Picoly ist ein kompakter und leichter Klapptritt, der sich ideal für den Einsatz in Haushalt, Büro oder Hobbywerkstatt eignet. Dank seines stabilen Aluminiumrahmens bietet er eine hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht. Die großen Stufen (300 x 200 mm) mit Anti-Rutsch-Matten und die sicheren Standfüße sorgen für festen Halt und sicheres Arbeiten. Durch die praktische Klappfunktion lässt sich der Picoly platzsparend verstauen und leicht transportieren. Damit ist er die perfekte Lösung für alle, die eine handliche und zuverlässige Steighilfe für den Alltag suchen.

Mobiler Montagetritt mit Gitterroststufen – Stabilität und Flexibilität bei maximaler Rutschhemmung

Der mobile Montagetritt mit Gitterroststufen ist eine robuste und flexible Steighilfe für Arbeiten in Industrie, Handwerk und Lagerbereichen. Durch seine rutschhemmenden Gitterroststufen bietet er maximale Sicherheit auch bei öligen oder feuchten Bedingungen. Die stabilen Rollen ermöglichen ein leichtes Verschieben. Aus langlebigem Aluminium gefertigt, überzeugt der Montagetritt durch seine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Ideal für professionelle Anwender, die eine mobile und sichere Lösung für erhöhte Arbeitspositionen benötigen.

Teleskop-Stufen-Stehleiter & Teleskop-Stufen-Doppelleiter – Maximale Anpassungsfähigkeit

Ob als einseitig begehbare Stehleiter mit Sicherheitsbügel und Ablageschale oder als beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter – die Teleskopleitern zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus. Beide verfügen über vier ausziehbare Holmverlängerungen, die eine schnelle und einfache Anpassung an Gegebenheiten und Hindernisse sowie den Einsatz auf Treppen und Podesten ermöglichen. Die beiden neuen Varianten der bewährten STABILO Stufen-Stehleitern und Doppelleitern bieten alle Vorteile der herkömmlichen Modelle. Dazu gehören zum Beispiel ein hoher Sicherheitsbügel mit Multifunktionsschale und stabile, verschraubte Hightech-Metallgelenke mit integriertem Klemmschutz bei den Stufen-Stehleitern. In Metallbügel eingenähte Gurtbänder, Zweikomponenten-Fußstopfen und zusätzliche Eckverstrebungen werden bei beiden Modellen eingesetzt. Darüber hinaus verfügen die KRAUSE STABILO-Modelle über viele verschraubte Bauteile, die problemlos ausgetauscht werden können. Beide Leitern sind zudem mit profilierten, verstärkten, 80 mm tiefen D-Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand ausgestattet und erfüllen damit die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz.

SkyMatic – Sicherheit, Komfort und praktische Handhabung am Arbeitsplatz

Die neu entwickelte, fahrbare, einseitig begehbare Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für sicheres und bequemes Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Durch die großzügige Standplattform und das umlaufende Geländer bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort. Die nach DIN EN 131-7 zertifizierte und speziell für den professionellen Einsatz konzipierte Leiter verbindet höchste Sicherheitsstandards mit optimaler Funktionalität.

Die höhenverstellbare Plattformleiter bietet dank des patentierten ClickMatic-Systems eine komfortable Anpassung der Arbeitshöhe und ist in zwei Varianten erhältlich: Die kleinere Variante mit 1×3 bis 1×5 Sprossen ermöglicht Arbeitshöhen von ca. 2,80 m bis 3,30 m, während die größere Variante mit 1×5 bis 1×9 Sprossen Höhen von ca. 3,30 m bis 4,35 m abdeckt. Ihre Flexibilität ermöglicht auch den sicheren Einsatz auf Treppen und Podesten. Für maximale Sicherheit sorgen ein dreiseitiger Geländerkorb, eine selbstschließende Sicherheitstür sowie eine rutschfeste Standplattform aus Aluminium (600 x 500 mm). Ein Schnellverschluss verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen, die 150 mm hohe Fußleiste (200 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert) bietet zusätzlichen Schutz.

Die Plattformleiter überzeugt durch stabile Holme mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) für sicheren Stand auf unterschiedlichen Untergründen. Integrierte Bockrollen erleichtern den Transport und ab einer Höhe von 1×7 Sprossen sorgen stufenlos verstellbare Ausleger für zusätzliche Stabilität. Trotz der vielen Sicherheitsmerkmale lässt sich die SkyMatic platzsparend verstauen. Eine mitgelieferte Werkzeugtasche mit Schultergurt erhöht den Bedienkomfort.

Eimerhaken – Praktischer Helfer für sicheres Arbeiten

Für alle Leitern ohne integrierten Eimerhaken wurde das KRAUSE-Programm um einen praktischen Haken erweitert. Mehr- und Vielzweckleitern, Gelenkleitern, Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern verfügen alle über gebördelte Stufen oder Sprossen, in die der Eimerhaken bequem eingeschoben und so auf die jeweils benötigte Arbeitshöhe mitgenommen werden kann. Da der Haken fest in der Sprosse oder Stufe sitzt, kann er auch vor dem Aufstellen der Leiter vom Boden aus eingeschoben werden. Die Möglichkeit, Werkzeuge und Materialien direkt an der Leiter zu befestigen, erleichtert dem Benutzer die Arbeit, da er nicht ständig auf- und absteigen muss, um an die benötigten Gegenstände zu gelangen. Dies spart Zeit und reduziert mögliche Ablenkungen.

Digitale Lösungen für effiziente Prüfprozesse – Intelligente Arbeitsmittel-Prüfsoftware für maximale Sicherheit

Mit wosatec ermöglicht KRAUSE eine effiziente, digitale Prüfung von Arbeitsmitteln. Die wosatec-Web-App ersetzt papierbasierte Prüfprozesse durch eine cloudbasierte Lösung, die eine einfache Erfassung, automatische Erinnerungen und eine zentrale Verwaltung aller geprüften Arbeitsmittel bietet. Unternehmen profitieren von einer höheren Effizienz, einer nachhaltigen Dokumentation und einer besseren Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gemäß Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung und DGUV-Richtlinien.

Mit der Web-App können verschiedene Arbeitsmittel wie Leitern, Tritte, Fahrgerüste, ortsfeste Leitern, Sonderkonstruktionen, Treppen, Überstiege sowie Regalsysteme, Türen und Tore, Akku-Werkzeuge und Erste-Hilfe-Ausrüstungen geprüft werden. Die digitale Prüfverwaltung spart Zeit, reduziert den Verwaltungsaufwand und erhöht die Transparenz. Automatische Erinnerungen sorgen für die Einhaltung der Prüfintervalle und die zentrale Datenverwaltung ermöglicht den Zugriff auf Prüfprotokolle in Echtzeit.

Neben der Ausstattung vieler KRAUSE-Leitern mit QR-Code-Etiketten für die digitale Prüfung sind diese Etiketten und Prüfplaketten ab sofort auch im neuen KRAUSE-Katalog zur Nachrüstung bestehender Leitern erhältlich.

Das unverzichtbare Nachschlagewerk für Steigtechnik

Mit 260 aufwendig gestalteten Seiten präsentiert der Gesamtkatalog 9.0 einmal mehr die Fachkompetenz und Innovationskraft von KRAUSE. Er richtet sich an Fachhandel, Industrie, Handwerk und Endverbraucher, die auf der Suche nach hochwertigen, sicheren und vielseitigen Steigtechniklösungen sind. KRAUSE lädt alle Interessierten ein, den neuen Katalog zu entdecken und sich von den zukunftsweisenden Lösungen für sicheres Arbeiten in der Höhe inspirieren zu lassen. Der Katalog steht ab sofort auf der KRAUSE Website unter https://www.krause-systems.de/service/downloads.html zum Download bereit.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

