Neuer eprimo Fairpreis bietet Folgeangebote auf Neukundenniveau

Weniger Wechselstress durch neues Versprechen

– Treue lohnt sich: Neues Fairpreis-Versprechen von eprimo bietet günstige Preise für Ökostrom und Gas auch über die Erstvertragslaufzeit hinaus

Neu-Isenburg, 3. August 2026. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wechseln regelmäßig ihren Strom- oder Gasanbieter, um von Bonuszahlungen und Neukundentarifen zu profitieren. Aber ständiges Vergleichen, Kündigen und Wechseln empfinden viele auch als lästig. Und wer nur auf den höchsten Bonus schaut, übersieht leicht, was die Kilowattstunde wirklich kostet. Aus diesem Grund bietet eprimo jetzt eine faire Alternative. „Wer ab jetzt Kunde bei uns wird und einen Vertrag mit Fairpreis-Versprechen abschließt, bekommt vor dem Ende der Erstvertragslaufzeit ein so attraktives Angebot wie Neukunden. Treue muss sich lohnen“, so Dirk Müller, CCO von eprimo.

„Wir geben ab sofort das Fairpreis-Versprechen an alle, die einen Vertrag für Ökostrom oder Gas direkt bei eprimo abschließen. Derzeit gibt es das Angebot exklusiv auf unserer Website“, erklärt Dirk Müller und ergänzt: „Kundinnen und Kunden erhalten damit vor Ende der Vertragslaufzeit automatisch ein neues, faires Angebot auf dem Preisniveau des jeweils aktuellen Neukundentarifs – mit verständlichen und günstigen Energiepreisen. Wer bei eprimo bleibt, kann sich zurücklehnen und vom Neukunden-Preisniveau profitieren“, sagt Müller abschließend.

Weitere Informationen zum Fairpreis-Versprechen gibt es unter eprimo.de.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

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