Neuer Energiepark Reppichau stärkt Energiewende

meistro Gruppe und Partner schließen Projekt erfolgreich ab

Reppichau, 20. November 2025 – Nach 16 Monaten Bauzeit geht mit dem Energiepark Reppichau eines der größten EEG-geförderten PV-Projekte wie geplant ans Netz. Ein wichtiger Meilenstein auch für die meistro Gruppe, denn das Unternehmen war als einer von drei Partnern maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

Mit einer Fläche von rund 100 Hektar ist der Energiepark Reppichau derzeit eines der größten PV-Projekte in Sachsen-Anhalt. Die Anlage verfügt auf einer Teilfläche über 75 MWp installierter Leistung und ist damit in der Lage, ca. 20.000 Vier-Personen-Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Der Zubau von weiteren 51 MWp Leistung sowie BESS (Batterie-Energie-Speicher-System) ist in Planung. Damit steht Reppichau für resiliente, grüne Infrastruktur in Deutschland, die wirtschaftlich sinnvoll ist. „Der Energiepark ist ein bedeutendes Projekt – für die Region Sachsen-Anhalt ebenso wie für uns als Unternehmen“, sagt Niels Keunecke, Co-CEO der meistro Gruppe. „Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ISM Group und Wimex Group verlief ausgesprochen reibungslos. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit konnten wir das Projekt termingerecht und im vorgesehenen Budgetrahmen abschließen.“

Mit einer Investitionssumme im mittleren zweistelligen Millionenbereich wurde die PV-Anlage sowie ein eigenes Umspannwerk mit 126 MVA von der Energiepark Reppichau GmbH & Co. KG (EPR) in einem Joint Venture der Unternehmen meistro Energie GmbH, ISM Gruppe und Wimex Group realisiert. Mit Modulen und Wechselrichtern der neuesten Generation entspricht Reppichau technisch dem „State of the Art“. Gleichzeitig legten die Beteiligten großen Wert auf eine nachhaltige Flächennutzung und wählten für das Projekt ausschließlich landwirtschaftlich Flächen mit niedrigem Bodenwert aus (Ackerzahlen zwischen 20 und 35 ), die zudem in der Nähe von Bahntrassen liegen und daher anderweitig schwer zu verwerten sind.

Teile des erzeugten Stroms werden über Power Purchase Agreements (PPAs) vermarktet – beispielsweise zur direkten Versorgung von Kunden der meistro Gruppe.

Über die Projektpartner:

-Die meistro Energie GmbH investiert in großflächige PV-Projekte zur nachhaltigen Energieversorgung und übernimmt die Direktvermarktung des erzeugten Stroms.

-Die ISM Gruppe übernimmt die technische Gesamtverantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Anlage.

-Die Wimex Group stellt wesentliche Flächen zur Verfügung, koordiniert die Umsetzung und wird künftig auch selbst Teile des erzeugten Stroms direkt nutzen.

Über die meistro Gruppe

Die meistro Gruppe ist im Bereich Energie der nachhaltige 360-Grad Partner für Unternehmen und bietet seit 2006 bundesweit die gesamte Wertschöpfung von der Erzeugung, über die Beratung bis zur Lieferung an. Seit der Gründung fühlt sich das Unternehmender Nachhaltigkeit, entsprechend den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verpflichtet. Die unternehmerischen Aktivitäten erfolgt in den operativen Tochtergesellschaften meistro Energie GmbH (Energielieferung), meistro solution GmbH (Energieberatung), meistro R. E. GmbH (Erzeugung erneuerbare Energien), duobloq Energie GmbH (Energie-Contracting) sowie der meistro Stiftung gGmbH. Aktuell arbeiten mehr als 110 Mitarbeiter an der Umsetzung der Vision und Mission der meistro Gruppe.

