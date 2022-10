Neuer EES Song bringt Zusammenhalt!

Die authentisch warme SOMMER-Hymne des namibischen Musikstars „EES“, mit der verzauberten Frauenstimme von „TopCheri“, die mit einem sehr eingängigen Groove eine positive Botschaft verbreitet.

Seit Beginn seiner Karriere hat EES viele Klischees und Normen in der Musikbranche gebrochen. Und gleichzeitig mit vielen großartigen Kollaborationen eine Nation unter der namibischen Flagge vereint. Schon früh hatte er die Vision, namibische Musik international auf eine neue Ebene zu heben, und EES hat bereits mehrfach bewiesen, dass er dies tun kann, darunter den MTV Africa Award, den Gewinn des X-Factor Deutschland mit seiner Band und den Channel O Best Kwaito Music Video in Afrika, um nur einige zu nennen.

Aber es war nicht immer alles so rosig, denn mit dem Erfolg in Afrika kam auch einiges an Zweifel und Hass. Diejenigen, die versucht haben, kulturelle Aneignung und andere versteckte Absichten an seinen Namen und Stil zu heften. Große Major-Plattenlabels versuchen ihn davon zu überzeugen, seinen Musikstil zu ändern, um ihn kommerziell kompatibler zu machen. Aber er ist einfach auf einem Weg geblieben, was sich für ihn richtig anfühlt und woran er immer geglaubt hat und jetzt kommt seine neue Sommerhymne „When We Unite“ zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte. Mit andauerndem Krieg in der Ukraine und der ersten bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft nach der Pandemie.

Der Song mit der derzeit erfolgreichsten Sängerin aus Namibia namens „TopCheri“ ist sehr inspirierend von der Tatsache, dass wenn wir als Menschen zusammenkommen und uns für die gleiche Sache vereinen – wir so viel Gutes erreichen können.

