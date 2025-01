Neuer Code Club in Karlsruhe bei Objektkultur Software GmbH!

Softwaredienstleister eröffnet Programmier-Club für Kinder und Jugendliche im Herzen von Karlsruhe.

Der Karlsruher Softwaredienstleister und IT-Berater Objektkultur Software GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, die Neugier für Technologien und seine Programmier-Expertise an die nächste Generation weiterzugeben. „Neben unserer engen Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten im Raum Karlsruhe möchten wir nun noch einen Schritt weiter gehen: Im Rahmen eines Code Clubs fördern wir aufgeschlossene Kinder und Jugendliche im Raum Karlsruhe und führen sie in die Welt des Programmierens ein.“, so Marco Weigel, Geschäftsführer der Objektkultur.

Code Clubs sind ein weltweit verbreitetes Netzwerk, dem sich Objektkultur angeschlossen hat. Das Konzept sieht aus wie folgt: Gemeinsam mit Mentoren und Mentorinnen der Objektkultur lernen Kinder und Jugendliche die Technologien rund um das Programmieren kennen. Alle arbeiten eigenständig an vorgeschlagenen Projekten und können dabei ihre Ideen umsetzen, unterstützt durch die jeweiligen Mentoren und Mentorinnen. Damit handelt es sich explizit nicht um ein Frontal-Unterrichts-Format. Im Fokus stehen die freie Entfaltung der Kinder und Jugendlichen, deren individuelle Lerngeschwindigkeiten sowie Wünsche und Interessen.

Wann? 17.02.2025 von 16:00 – 18:00

Wo? Objektkultur Software GmbH, Ritterstraße 5, Karlsruhe, 76133

Für wen? Kinder und Jugendliche von 10 – 17 Jahren

Der 17.02.2025 wird der Starttermin sein, es werden weitere Termine folgen. Die Termine sind unabhängig voneinander, demnach können die Kinder jederzeit ein- oder aussteigen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich.

Weitere Informationen rund um den Code Club bei Objektkultur sowie die Anmeldung gibt es hier: Jetzt anmelden

Objektkultur Software GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Standorten in Bonn und Freiburg. Objektkultur implementiert, integriert und entwickelt Cloud-Software und modernisiert IT-Umgebungen. Dazu zählen u. a. CRM-Systeme, Individualsoftware, Integrations- und Analyselösungen sowie digitales Identitätsmanagement. Als langjähriger Microsoft-Partner bietet Objektkultur alles von der Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zu Support und Betrieb. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, hat über 200 Mitarbeitende und wird von Marco Göpfrich (COO) und Marco Weigel (CSO) geleitet.

