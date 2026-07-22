Neuer CAD-Konverter für den digitalen roten Faden

Der Digital Thread steht und fällt mit der Datenqualität

Der deutsch-französische Software-Pionier CoreTechnologie (CT) diversifiziert seine Produktlinie mit dem neuen CAD Konverter namens 3D_Feature, um den gestiegenen Anforderungen an die Konvertierung von Produktdaten gerecht zu werden. Durch die Auskopplung der Feature-Technologie in ein separates Produkt wird das Tool in punkto kundenspezifischer Anpassungen sowie Update-Zyklen von CAD-Systemen unabhängiger und schneller anpassbar. Die neue Software erlaubt die Konvertierung von Modellen mit Konstruktionshistorienbaum mit Features und Parametern sowie Feature-Skizzen, um diese wie im ursprünglichen CAD System zu entwerfen, zu ändern und weiterzubearbeiten.

Lückenloser Datenfluss

Mit 3D_Feature unterstützt CoreTechnologie die automatisierte Konvertierung, Validierung und Reparatur komplexer CAD Daten. Geometrie, Produktstruktur, Metadaten und die Konstruktionshistorie mit den Konstruktionselementen und deren Parametern können zuverlässig in andere CAD Systeme sowie Folgeprozesse übernommen werden. Aus klassischem Datenaustausch wird damit ein kontrollierter Baustein für durchgängige Produktdatenprozesse. Der so für Migrationen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern gesicherte Digital Thread optimiert somit den roten Faden der Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von der ersten Konstruktion über Simulation, Fertigung und Qualitätssicherung bis hin zu Service, digitalem Zwilling und Archivierung. Ziel ist ein durchgängiger, nachvollziehbarer Datenfluss unabhängig davon, in welchem System die Informationen ursprünglich entstanden sind.

In der industriellen Praxis ist diese Durchgängigkeit eine der größten Herausforderungen. Produktdaten liegen häufig in unterschiedlichen CAD Systemen, Formaten, Versionen und Qualitätsstufen vor. Hinzu kommen Zuliefererdaten, Altsysteme, neutrale Austauschformate sowie steigende Anforderungen an die Product Manufacturing Information (PMI), Metadaten, Geometriequalität und Automatisierung.

Qualitätsanspruch des Digital Thread

Ein funktionierender digitaler roter Faden, der sogenannte Digital Thread, entsteht nicht allein durch das Product Lifecycle Management (PLM), Cloud-Plattformen oder digitale Zwillinge. Er beginnt viel früher bei der Qualität, Struktur und Wiederverwendbarkeit der 3D-Produktdaten.

In globalen Entwicklungsprozessen sorgt die neue Software 3D_Feature dafür, dass Systeme wie Catia, NX, Creo und Solidworks zuverlässig zusammenwirken und die Daten vollständig, fehlerfrei und uneingeschränkt nutzbar sind, ohne dass manuelle Nacharbeit, Rückfragen und Verzögerungen auftreten. CAD Interoperabilität ist die generelle Voraussetzung dafür, dass Produktinformationen entlang der digitalen Prozesskette erhalten bleiben. Diesem Ziel trägt CT durch die neue, agile Produktstruktur von 3D_Feature Rechnung und sorgt für eine leistungsfähige native Konvertierung von Produktdaten zwischen den vier großen CAD Systemen.

Weitere Informationen zur neuen Software 3D_Feature sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/produkte/3d_feature/

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Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D-Software.

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