Neuer 5G-Extender von Versa für beste Konnektivität und einfache Integration in Infrastruktur

Gerät kann in Fensternähe, auf Dächern oder an anderen Orten mit starkem Signal aufgestellt werden. Dadurch werden die bei Installationen in Verteilerschränken häufig auftretenden Signalverluste vermieden

Der neue 5G-Extender von Versa, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), beseitigt eine der größten Herausforderungen bei der Anbindung von Zweigstellen: Die 5G-Signalstärke ist in der Regel in den Verteilerschränken, in denen die entsprechenden Netzwerkgeräte installiert sind, am schwächsten. Der Extender ermöglicht es Unternehmen, 5G dort zu platzieren, wo der Empfang am stärksten ist, etwa in der Nähe von Fenstern, an Gebäudeecken oder auf Dächern. Dabei erfolgt das Management und die Durchsetzung von Richtlinien über die bestehende Versa-SD-WAN-Infrastruktur.

Herkömmliche Implementierungen haben oftmals eine strukturelle Schwäche: Die integrierten 5G-Modems befinden sich dort, wo das Host-Gerät steht. Die einzige Möglichkeit, die Funkkomponente an einem anderen Ort zu platzieren, besteht darin, das gesamte Gerät auszutauschen. Der neue Extender macht dies überflüssig: Er wird über PoE von einer kompatiblen Versa-Secure-SD-WAN- oder Versa-Secure-SD-LAN-Appliance mit Strom versorgt und erweitert die 5G-WAN-Konnektivität auf bestehende Versa CSG-Geräte, von Versa zertifizierte Dell-Plattformen und von Versa zertifizierte White-Box-CPEs.

Native Integration ins Versa-SD-WAN

Im Gegensatz zu externen Mobilfunkadaptern, die ein eigenständiges Management erfordern, wird der Versa-5G-Extender automatisch als native Schnittstelle innerhalb der Versa-Software erkannt und konfiguriert. Die SD-WAN-Verkehrssteuerung, Sicherheitsrichtlinien und die SLA-Überwachung gelten für die 5G-Verbindung ebenso wie für alle kabelgebundenen Verbindungen. Auf diese Weise werden parallele Tools und eine operative Fragmentierung vermieden.

Das Gerät unterstützt zudem zwei SIM-Karten für eine redundante Netzabdeckung und ermöglicht den ferngesteuerten Wechsel zwischen Anbietern je nach Signalqualität, Performance oder kommerziellen Präferenzen. 5G-fähige SD-WAN-Sonden und adaptive Verkehrssteuerungen tragen zur Optimierung von Kosten und Leistung über datenvolumenabhängige Mobilfunkverbindungen bei. Dadurch lässt sich der Extender sowohl als primäre als auch als Backup-WAN-Verbindung effizient einsetzen.

Typische Einsatzszenarien:

Schnelle Inbetriebnahme von Zweigstellen in Geschäften, Pop-up-Stores und temporären Standorten, an denen die Einrichtung festverdrahteter Leitungen zeitaufwändig ist

Drahtloses Failover für geschäftskritische Standorte, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit erfordern

Umgebungen wie Krankenhäuser, Fabriken und Lagerhäuser, in denen Netzwerkverteilerräume einen schlechten Funkempfang haben

Ländliche und schwer zu verkabelnde Standorte, an denen 5G als primäre WAN-Verbindung dient

„Unternehmen setzen zunehmend auf 5G, um Standorte schnell in Betrieb zu nehmen, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und eine ausfallsichere WAN-Konnektivität zu erzielen. Allerdings wird integrierte 5G-Hardware allzu oft genau dort eingesetzt, wo die Funkbedingungen am schlechtesten sind“, erklärt Pantelis Astenburg, Vice President Global Sales DACH von Versa. „Mit unserem neuen Extender ist die Platzierung der Funkkomponenten unabhängig vom Standort der Appliances möglich. IT-Teams profitieren von einem stärkeren Empfang, einem zentralisierten Management und der vollständigen Durchsetzung von SD-WAN-Richtlinien, ohne die Infrastruktur ersetzen zu müssen, in die sie bereits investiert haben.“

Über Versa

Der SASE-Spezialist Versa ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

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