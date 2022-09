Neue Wege mit dem CPS Schließmann Corporate-Think-Tank

Neue Wege in der Unternehmensstrategie gehen

Mit dem CPS CorporateThinkTank bietet Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann Unternehmern, Managern und deren Mitarbeitern sowie Projektgruppen – auch zusammen mit Stakeholdern und Kunden – die Möglichkeit, gemeinsam an zukunftsorientierten Fragestellungen für die Lebensfähigkeit ihres Unternehmens zu arbeiten.

Warum scheitern so viele ehemals erfolgreiche Unternehmen? Warum gelingt es einigen der Disruption zu entgehen und innovative lebensfähige Strategien zu entwickeln und umzusetzen, während andere aufgeben müssen? Diese Unternehmen sind so erfolgreich, weil sie einen neuen Weg gefunden haben, mit Strategie umzugehen. Sie „öffnen“ ihren Strategieprozess und ihr Mindset.

In der modernen Strategiearbeit gilt es Ansätze zu finden, die der Wettbewerber im strategisch relevanten Markt noch nicht entdeckt haben oder die für sie zu unbequem sind, um sie anzugehen.

Der klassische Strategieprozess hat ausgedient. Studien zeigen, dass 50 bis 90 Prozent der von Unternehmensverantwortlichen entwickelten Strategien scheitern. Viele Unternehmen tun sie sich schwer, neue und vielversprechende Geschäftsideen zu entwickeln und diese in Strategien zu übersetzen und vor allem umzusetzen.

Strategieentwicklung von oben herab ist fatal falsch, denn sie beschränkt. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass einige wenige Personen an der Spitze in der Lage sind, lebensfähige und zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln. Unternehmensverantwortliche wissen häufig nicht, was wirklich vor sich geht. Dazu sind sie oft von Ja-Sagern umringt, die sich keinen Widerspruch trauen bzw. erst gar nicht über den Tellerrand der vorhandenen Denkwelt hinausgehen. Das Schicksal eines Unternehmens hängt von dem Fokus, der der Anpassungsfähigkeit und dem Veränderungswillen einiger weniger Top-Führungskräfte ab. Scheitern sie an dieser Aufgabe, scheitert auch das Unternehmen.

Der CPS CorporateThinkTank setzt genau hier an und zeigt neue Wege. Gemeinsam denken und arbeiten wir an innovativen unternehmerischen Rahmenbedingungen, wie z.B. lebensfähigen Geschäftsmodellen in strategisch relevanten Märkten, disruptiven Innovationen, Komplexität und Marktdynamik.

– „Strategie“ neu denken

– Branchenlogiken und -regeln auf den Kopf stellen

– In strategisch relevanten Märkten und nicht in Produkt- oder Vertriebsmärkten denken

– Aus einem simulierten, antizipierten Angriff Bedrohungspotential für das eigene Kerngeschäft erkennen

– Das eigene Geschäft simuliert zerstören

– Geschäftsmodelle für den Albtraum-Wettbewerber und -Angreifer entwickeln

– Risiken für das eigene Geschäft erkennen. Sich im Sinne von disrupt yourself“ auseinanderzusetzen, wie andere angreifen könnten.

Christoph Schließmann leitet, steuert und liefert viele Inputs aus über 30 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Praxis und an der Schnittstelle von Wirtschaft und Recht. In den individuellen CorporateThinkTank – Programmen – unternehmensintern oder offen – löst er mit geeignetem Input kritische Reflexion, Kreativität und Dynamik aus.

Erkenntnisse und Forschungsergebnisse aus Schließmann´s 30 jähriger Erfahrung und Tätigkeit in St. Gallen, Harvard, Stanford, Salzburg und Innsbruck fließen ein.

Für den CPS CorporateThinkTank steht ein neuer und inspirierender Durchführungsort in Kahl am Main, umgeben von einer bekannten Seenlandschaft, östlich von Frankfurt, zur Verfügung.

Genau die passende Atmosphäre für Begegnungen, Besprechungen, Diskussionen und kreative Workshops.

Ab Januar 2023 finden mit jeweils 2,5 Stunden Dauer von 17-19:30 Uhr die ersten Open Sessions zu ausgewählte Themen der Unternehmensführung statt. Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann stellt die wichtigsten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis vor.

Unternehmer und Führungskräfte sind dazu herzlich willkommen.

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für erfolgreiche und rechtssichere Geschäftsentwicklung und begleitet Unternehmen und Organisationen bei ihrer Neuausrichtung.

Er lehrte über 16 Jahre Strategische Unternehmensführung und Leadership in St. Gallen und heute internationale Unternehmensführung an der Schnittstelle von Wirtschaft & Recht an der Universität Salzburg sowie Innsbruck. Er ist Autor und Publizist von 10 Fachbüchern und vielen Fachartikeln.

