Neue Wege für die mentale Gesundheit: Claudia Münch eröffnet Praxis mit Fokus auf Somatische Psychologie und Integrative Therapie

Düsseldorf, 01.06.2024 – Neue Perspektiven für die Psychotherapie zur nachhaltigen Unterstützung mentaler Gesundheit. Claudia Münch, Psychologin und Expertin in Somatischer Psychologie und Integrativer Therapie, eröffnet ihre neue Privatpraxis in Düsseldorf, die sich auf Psychotherapie, Beratung und Coaching spezialisiert.

Das ganzheitliche Angebot von Frau Münchs Praxis geht bidirektionale Wege im Bereich der Therapie, die sowohl den Körper als auch den Geist einbeziehen. Ihren Hintergrund in der Somatischen Psychologie nutzt sie, um Therapiesitzungen anzubieten, die Individuen, Paaren und Familien helfen, ihre Sorgen und Probleme auf fundierte und integrative Weise zu bewältigen.

Einzigartig an ihrem Ansatz ist die Kombination aus bekannten und anerkannten Psychotherapieverfahren und Somatischer Psychologie. Diese Techniken zielen darauf ab, eine tiefgreifende Veränderung auf Körper- und Geistesebene zu erreichen und ihren Patienten zu helfen, gesunde Bewältigungsmechanismen zu entwickeln und ein ausgeglichenes und erfülltes Leben führen zu können.

Somatische Psychotherapie als ganzheitliches Behandlungskonzept

Im Mittelpunkt der neuen Praxis steht das Angebot der Somatischen & Integrativen Psychotherapie. Ein Ansatz, der in dem Bewusstsein und Auftreten von körperliche Empfindungen und Beschwerden einen Schlüssel zur Auflösung von psychischem Leid sieht und umgekehrt. Er basiert auf der Annahme, dass Körper und Psycheuntrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Durch den Einsatz von Somatischer Psychologie kann ein tieferes Verständnis des Selbst, des Körpergewahrseins und der eigenen Emotionen erreicht werden, was letztendlich das Wohlbefinden und die Lebensqualität steigert.

„Ich biete Therapie und Beratung an, die Gesundheit ganzheitlich betrachtet“, erklärt Claudia Münch. „Die Methoden, die in meiner Praxis Anwendung finden, sind integrativ, beziehen Körper und Geist ein und können so Stärken, Grenzen und Ressourcen individuell berücksichtigen. Denn so persönlich psychische Herausforderungen sind, so individuellsollte auch ein Behandlungsplan sein.“ In der praktischen Anwendung empfehlen sich eine Reihe von Therapieverfahren, die unterschiedlichen Psychotherapieschulen zuzuordnen sind und zum Teil multimodular – integrativ- angewandt werden. Denn auch die Forschung zeigt, dass integrative und interdisziplinäre Behandlungen wesentlich zielführender sind.

Ein Blick auf Claudia Münchs Therapieangebote zeigt: In einer sich immer schneller entwickelnden Gesellschaft, in der Stress, Ängste und psychische Probleme zunehmen, bietet ihre Praxis einen sicheren Raum. Mit ihrem integrativen Ansatz zeigt sie Wege auf, wie man trotz der Herausforderungen des modernen Lebens ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen kann.

Pressekontakt:

Claudia Münch

Gneisenaustrasse 67

40477 Düsseldorf

Telefon: 01579-2363662

E-Mail: hello@claudia-muench.com

claudia-muench.com

Die Privatpraxis für Somatische Psychologie und Integrative Therapie von Claudia Münch in Düsseldorf-Pempelfort bietet individuelle Psychotherapie, Beratung und Coaching für Einzelpersonen, Paare und Familien an.

