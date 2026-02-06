Neue Web-Applikationen für die Fertigung: Infomonitor und BDE-Terminal erweitern das MES von Sack EDV-Systeme

Planung und Shopfloor auf einer gemeinsamen Datenbasis verbunden

Schwäbisch Hall, 6. Februar 2026 – Sind Informationen aus der Planung am Shopfloor nicht aktuell verfügbar oder werden Rückmeldungen aus der Fertigung nicht zeitnah zurückgeführt, entstehen schnell Stillstände, Rückfragen und unnötiger Rüst- sowie Vorbereitungsaufwand. Mit zwei neuen webbasierten Applikationen – Infomonitor und BDE-Terminal – erweitert Sack EDV-Systeme sein Manufacturing Execution System proMExS um praktische Funktionen für den Shopfloor. Sie stellen Planungsinformationen dort bereit, wo sie benötigt werden, und führen Rückmeldungen direkt am Ort ihres Entstehens strukturiert ins System zurück – ohne Medienbruch.

proMExS ist ein modular aufgebautes Manufacturing Execution System mit integrierter Feinplanung, das an bestehende ERP-Systeme angebunden werden kann. Es stellt aktuelle Produktionsdaten als Grundlage für transparente Abläufe und eine verlässliche Planung bereit. Mit Infomonitor und BDE-Terminal ergänzt Sack EDV-Systeme diese Basis um zwei webbasierte Anwendungen, die Planung und Fertigung über einen durchgängigen Informationsfluss miteinander verbinden.

„Entscheidend ist, dass Informationen aus der Planung am Shopfloor unmittelbar verfügbar sind und Rückmeldungen aus der Fertigung vollständig und strukturiert zurückfließen – damit Planung und Produktion jederzeit auf derselben Datenbasis arbeiten“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH.

Infomonitor: Zentrale Informationsdrehscheibe für den Shopfloor

Der Infomonitor ist als browserbasierte Informationsdrehscheibe für den Shopfloor konzipiert. Es ist keine Installation am Client notwendig. Die Anwendung lässt sich daher ideal auf mobilen Endgeräten einsetzen – also dort, wo sich der Werker gerade befindet.

Der Infomonitor stellt zentrale Informationen aus der Kapazitäts- und Personalplanung direkt am Shopfloor bereit. Mitarbeitende erhalten einen Überblick über den geplanten Arbeitsvorrat je Maschine und über die von der Planung vorgegebene Reihenfolge der anstehenden Fertigungsaufträge.

Darüber hinaus ermöglicht ein integrierter Shopfloor-Dokumentenviewer den Zugriff auf Zeichnungen, Bilder oder Informationen zu z. B. Aufspannsituationen direkt in der Fertigung. Gleichzeitig können Mitarbeitende relevante Bilder oder Dokumente – etwa für die Qualitätssicherung oder zur Dokumentation von Aufspannsituationen – direkt aus der Fertigung heraus erfassen und über vorhandene Schnittstellen dem jeweiligen ERP- bzw. MES-Kontext zuordnen. Praxisrelevante Informationen werden so systematisch gesichert und für nachfolgende Prozessschritte verfügbar gemacht.

Durch die zentrale und aktuelle Bereitstellung von Planungsinformationen, Aufgaben und Dokumenten sinken Such- und Abstimmungsaufwand, Stillstandzeiten werden reduziert und Vorbereitungs- sowie Einrichtzeiten für Folgeaufträge verkürzen sich. Zugleich verbessert die durchgängige Sicht auf laufende Fertigungsaufträge die Abstimmung im Team und reduziert Rückfragen – auch bei kurzfristigen Umplanungen.

BDE-Terminal: Strukturierte Rückmeldungen direkt aus der Fertigung

Ergänzend zum Infomonitor ermöglicht das BDE-Terminal, das ebenfalls als Web-Anwendung ausgelegt ist, die strukturierte Erfassung von Rückmeldungen direkt aus der Fertigung. Es dient dazu, Ist-Daten systematisch zu erfassen und den jeweiligen Fertigungsaufträgen eindeutig zuzuordnen.

Über das BDE-Terminal können Ist-Zeiten für Rüsten und Bearbeitung gemeldet werden. Darüber hinaus lassen sich Mengen erfassen, einschließlich Gut- und Ausschussmengen sowie zugehöriger Ausschussgründe. Auch Störungen im Fertigungsprozess sowie relevante Textinformationen zum Fertigungsauftrag – etwa Hinweise zu Besonderheiten im Ablauf oder zu wiederkehrenden Problemen – können dokumentiert werden.

Diese Rückmeldungen dienen nicht nur der aktuellen Produktionssteuerung, sondern sichern wertvolles Auftragswissen dauerhaft im System. Informationen, die im Fertigungsalltag entstehen, bleiben damit nicht an einzelnen Arbeitsplätzen oder in Köpfen gebunden, sondern stehen strukturiert für Auswertungen und künftige Produktionsaufträge zur Verfügung.

„Mit Infomonitor und BDE-Terminal werden Informationen gezielt in die Fertigung gebracht und Rückmeldungen so erfasst, dass sie ohne Zusatzaufwand im System ankommen. Planung und Shopfloor arbeiten damit auch bei kurzfristigen Änderungen auf einer gemeinsamen, aktuellen Datenbasis“, fasst Tilmann Sack zusammen.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen verzeichnet heute über 350 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

