Neue Videoserie bei Social-Media

Influencer wie Flavio Simonetti, Rapper Sugar MMFK, Philipp

Mickenberger und Adelina Adebisi teilen persönliche Wendepunkte und Glaubenserfahrungen

Stuttgart. Die neue Social-Media-Serie #Wendepunkte erzählt den christlichen Glauben

über authentische, persönliche Lebensgeschichten. Diese werden in unterschiedlichen Formen umgesetzt – mal poetisch, mal als klassischer Lebensbericht. Ziel ist es, echte Erfahrungen sichtbar zu machen, die junge Menschen emotional erreichen dazu anregen, sich mit zentralen Fragen des Lebens und dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Die Videos werden ab Anfang Februar auf den Kanälen der Influencer zu sehen sein.

Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem der 2021 verstorbene Influencer Philipp

Mickenbecker von „The Real Life Guys“, dessen offener Umgang mit seiner Krebserkrankung bis heute viele junge Menschen bewegt. Außerdem sind der Fitness-YouTuber Flavio Simonetti, der Rapper Sugar MMFK und Adelina Adebisi sowie Influencerinnen und Influencer aus dem

Umfeld der Evangelischen Landeskirche in Württemberg beteiligt: Darunter Nicolai Opifanti, Pfarrer für den digitalen Raum (@pfarrerausplastik auf Instagram), Tobias Wörner (@tobi.woerner), Jugendreferent des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, und Sara Stäbler, Pfarrerin und Mitglied im Sinnfluencer-Pro-Netzwerk der Landeskirche (@sara3klang).

Für den Auftakt wurden drei Videos konzipiert und produziert, die sich mit Wendepunkten am Anfang, in der Mitte und am Ende des Lebens beschäftigen. Im Fokus stehen Themen wie Tod, persönliche Umbrüche sowie der Beginn eines neuen Lebens mit einem Kind. Gleichzeitig lädt die Serie #Wendepunkte zum Mitmachen und Fortführen ein: Ergänzend zu den Hauptvideos entsteht begleitender Short-Content für Interessierte, die selbst von eigenen Wendepunkten im Leben berichten möchten.

Das Format #Wendepunkte ist aus einer Projektförderung der Filmproduktionsfirma E-

Productions durch den Digitalinnovationsfonds der Evangelischen Landeskirche in

Württemberg in Kooperation mit der Suchpräventionsinitiative blu:prevent des Blauen

Kreuzes hervorgegangen.

Die Folgen #Wendepunkte – drei Lebensphasen, drei große Themen

Folge 1: Ende des Lebens – Hoffnung im Angesicht des Abschieds (verfügbar ab 3. Februar 2026) Worum es geht: Wie lässt sich trotz Krankheit, Verlust und Endlichkeit Hoffnung finden? Die Folge setzt auf ehrliche Worte, poetische Bilder und einen respektvollen Umgang mit Trauer und Zuversicht. Protagonistinnen und Protagonisten dieser Folge:

Philipp Mickenbecker – The Real Life Guys

Bekannt durch kreative DIY-Projekte und seinen offenen Umgang mit mehreren

Krebsdiagnosen. Philipp zeigte, wie Glaube selbst in schwersten Zeiten trägt und Mut schenken kann.

Sarah Marie Poetry – Lyrikerin und Content Creatorin

Ihre SpokenWordTexte greifen Gesellschaft, Glauben und Gefühle auf. Als enge Wegbegleiterin bringt sie eine poetische, berührende Stimme in die Folge.

Tobias Wörner – Jugendreferent im Evangelischen Jungendwerk in Württemberg

Steht für eine offene, nahbare Glaubenskommunikation und verbindet die persönliche Ebene mit einer sensiblen kirchlichen Perspektive.

Folge 2: Mitte des Lebens – Krisen, Scheitern, Neuanfang (verfügbar ab 17. Februar 2026)

Worum es geht: Tiefpunkte, Orientierungssuche, Rückfälle – und die Kraft, aufzustehen. Die Protagonisten erzählen, wie Glaube neue Perspektiven eröffnet. Protagonistinnen und Protagonisten dieser Folge:

Sugar MMFK – Rapper und Influencer

Verarbeitet in seiner Musik harte Erfahrungen und seinen Weg zurück zum Glauben. Engagiert sich in der Suchtprävention; steht für Authentizität und Veränderung.

Flavio Simonetti – Fitness-YouTuber der ersten Stunde, Unternehmer und Mental Coach

Ein Unfall wurde zum Wendepunkt: Heute spricht er über innere Stärke, Verantwortung und gelebten Glauben im Alltag.

Nicolai Opifanti – Pfarrer für den digitalen Raum, bekannt als @pfarrerausplastik

Bringt glaubwürdige kirchliche Perspektiven in Social Media ein und zeigt, wie Glaube

Folge 3: Anfang des Lebens – Familie, Herausforderungen, Vertrauen (verfügbar ab 3. März 2026)

Worum es geht: Elternschaft ohne Filter – ehrliche Einblicke in Freude, Überforderung und die Rolle des Glaubens im Familienalltag. Protagonistinnen dieser Folge:

Adelina Adebisi – Theologin, Mutter und Personal Trainerin

Spricht offen über Familie, Körper, Glauben und die Balance im Alltag – eine authentische

Stimme für viele Eltern.

Sara Stäbler – Pfarrerin und Mutter

Teilt persönliche Erfahrungen und zeigt, wie Glaube im Kleinen trägt – mitten in Routinen,

Entscheidungen und Beziehungsmomenten.

Alle Videos in voller Länge werden zudem auf https://www.youtube.com/@elkwue

ausgespielt

