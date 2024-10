Neue Version TIM 5.1 – einfach effizienter

Radolfzell, 10. Oktober 2024. Fischer Information Technology, der Radolfzeller Software-Spezialist für Produkt- und Servicekommunikation, gibt die Veröffentlichung der neuesten Version 5.1 seines innovativen Redaktionssystems TIM bekannt. Diese Version bringt zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen mit sich, die die Arbeit in der Technischen Redaktion noch intuitiver und effizienter gestaltet.

Mit dem Redaktionssystem TIM 5.1 wird nun eine offizielle REST API released. Über diese Schnittstelle lassen sich komfortabel alle redaktionellen Inhalte abfragen und auch verändern. Diese ist durch HTTPS abgesichert und berücksichtigt alle Rechte eines Benutzers. Über diese REST API können viele Arbeiten automatisiert werden, die bis jetzt noch manuell ausgeführt werden mussten.

Das neue webbasierte Pflegetool für das Kaskadenmanagement bietet eine benutzerfreundliche und moderne Plattform zur Metadatenpflege, die ohne den TIM Infomanager direkt über den Browser genutzt werden kann. Anwender profitieren von einer intuitiven Bedienung, die es ermöglicht, Metadaten effizient zu pflegen. Zusätzlich bietet das Tool umfassende Export- und Importfunktionen, die den Datenaustausch erleichtern und die Arbeitsprozesse beschleunigen.

Der TIM Review Service wurde erweitert und verbessert, um die Steuerung und Nachverfolgung von Reviews zu vereinfachen. Admin-User haben ab TIM 5.1 den Überblick und somit die vollständige Kontrolle über alle Reviews ihrer Kolleginnen und Kollegen unabhängig davon, wer diese ursprünglich angelegt hat. Nach dem finalen Review können maschinell übersetzte Inhalte mit nur einem Klick als „Nicht maschinell übersetzt“ gekennzeichnet werden. Diese Transformation stellt sicher, dass diese Inhalte in den Pool der freigegebenen Objekte aufgenommen werden und nicht mehr als maschinell übersetzt behandelt werden. Ein neuer Modus ermöglicht es außerdem, während eines laufenden Reviews die Kommentare anderer Reviewer anzuzeigen. Diese Funktion ist optional und unterstützt eine transparente und kollaborative Arbeitsweise.

Eine der wichtigsten Neuerungen in der Version TIM 5.1 ist die Nutzung einer lokal betriebenen KI (Large Language Model). Diese KI ermöglicht es, Texte firmenintern zu generieren und zu übersetzen, ohne dass sensible Daten das interne Netzwerk verlassen. So können Anwender sicher mit der KI kommunizieren. Diese Technologie ist ideal für Unternehmen, die hohe Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit stellen und gleichzeitig von den Vorteilen einer leistungsfähigen KI profitieren möchten.

„In die neue Version haben wir das wertvolle Feedback unserer Kunden vom FISCHER INFORMATION SUMMIT 2024 einfließen lassen und ermöglichen nun die Nutzung von lokal betriebenen LLMs“, betont Daniel Brenner, COO der Fischer Information Technology. „Mit TIM 5.1 bieten wir ein noch leistungsfähigeres und benutzerfreundlicheres Redaktionssystem, mit dem alle Anwender ihren Arbeitsalltag in der Technischen Redaktion einfacher, intuitiver und effizienter gestalten können.“

Erstmals vorgestellt wird das Redaktionssystem TIM 5.1 auf der tekom-Jahrestagung 2024 vom 5.-7. November 2024 in Stuttgart. Besuchen Sie uns am Stand 2D04. Weitere Informationen zur neuen Version sowie zu unseren weiteren Produkten und Lösungen finden Sie auf unserer Website unter www.fischer-information.com

Seit fast 40 Jahren bietet Fischer Information Technology ihren Kunden zukunftsorientierte Softwarelösungen – das Redaktionssystem TIM, das TIM Content Delivery und die Datenmanagementplattform Sherlock – um Unternehmensinformationen durchgängig zu digitalisieren und die digitale Transformation zu meistern – aus diversen Quellen und in jeder Phase der Supply Chain. Fischer Information Technology GmbH hat ihren Sitz in Radolfzell am Bodensee und beschäftigt derzeit ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

