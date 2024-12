Neue Version der 4D_Additive Software für den 3D-Druck

Neue Funktionalitäten für SLM-Metalldruck

Der Software-Pionier CoreTechnologie bringt im Januar 2025 eine überarbeitete Version der universellen 3D Druck Software 4D_Additive heraus. Im Fokus des Software Updates stehen innovative Stützstrukturen für den Metalldruck mit einfacher Anwendbarkeit und Minimierung der Nacharbeit.

Vereinfachte Anwendung

Durch baumartige Strukturen mit begrenztem Flächenbedarf sowie automatische Analyse und Zuordnung der verschiedenen Supportbereiche wird die Nutzerfreundlichkeit der 4D_Additive Software deutlich erhöht.

Um die Arbeit für die Anwender zu erleichtern, werden automatisch stärkere Supports für die tiefsten Punkte sowie für die Verbindung zwischen zusammenwachsenden Bereichen erzeugt. Hierbei werden die Bereiche je nach Ausrichtung des Bauteils automatisch markiert und erlauben dem Anwender die vorherige Begutachtung. Durch die Analysefunktion steigt der Automatisierungsgrad. So erzeugen auch weniger erfahrene Anwender sichere SLM Supports.

Weniger Zeit- und Kostenaufwand

Für eine bessere Qualität der anderen Downskin-Bereiche werden Baumstrukturen erzeugt, deren Anknüpfungspunkte mit dem Bauteil weniger Kontaktflächen aufweisen und so eine teure und zeitaufwendige Nacharbeit verringern. Eine wesentlicher Vorteil von Baumstrukturen ist zudem, dass sie weniger Kontaktfläche auf der Bauplattform generieren, indem die Verästelungen auf einigen zentralen Stämmen in die Höhe wachsen. Hierbei werden die Kontaktpunkte am Bauteil sowie Äste gezielt gelöscht oder hinzugefügt, um die automatisch erzeugten Stützstrukturen durch den Anwender bei Bedarf zu verändern.

Die Software 4D_Additive ist für alle gängigen 3D Druckverfahren einsetzbar und verfügt über herausragende Nesting-Funktionen für SLS und MJF Drucker sowie über Funktionen zur Texturen-Erzeugung und die Möglichkeit, Leichtbau und andere Gitterstrukturen zu erzeugen. So wird in einer Software der gesamte Workflow für verschiedene Druckverfahren und Anwendungen abgebildet.

Weitere Informationen zur Software 4D_Additive sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive

+++

Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software.

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH