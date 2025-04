Neue Verbindungen, höhere Frequenzen und Wiederaufnahmen: Air Astana startet in den Sommerflugplan 2025

Mit neuen Verbindungen und höheren Frequenzen startet Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, in den Sommerflugplan 2025 und bietet Passagieren damit noch mehr Reiseoptionen. Neben zusätzlichen Flügen auf bestehenden Strecken kommen neue internationale Ziele hinzu, während saisonale Routen zu beliebten Destinationen ihr Comeback feiern.

Die Strecke von Almaty nach Tiflis setzt Air Astana mit bis zu zehn wöchentlichen Flügen fort, während die Verbindung von Astana nach Tiflis mit bis zu vier wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen wird. Eine Neuerung im Flugplan ist die Direktverbindung von Atyrau nach Tiflis dreimal pro Woche. Insgesamt stehen Reisenden damit 17 wöchentliche Flüge in die georgische Hauptstadt zur Verfügung. Die Nachfrage für Reisen in den Mittelmeerraum steigt stetig, weshalb Air Astana die Frequenz nach Antalya auf zwölf Flüge pro Woche ab Almaty und zehn pro Woche ab Astana erhöht. Zudem wächst die Frequenz auf der beliebten Verbindung von Almaty nach Istanbul von sieben auf zehn wöchentliche Flüge.

Erstmals nonstop von Frankfurt nach Almaty

Passagiere, die auf der Suche nach neuen Reisezielen sind, profitieren von mehreren neuen internationalen Strecken. Besonders hervorzuheben für Reisende aus Deutschland ist die Einführung einer Nonstopverbindung von Frankfurt nach Almaty ab 1. Juni 2025. Dreimal wöchentlich verbindet Air Astana die kasachische Wirtschaftsmetropole mit Deutschlands Finanzzentrum und einem der wichtigsten internationalen Drehkreuze Europas.

Ebenfalls neu im Flugplan sind Flüge von Almaty nach Nha Trang in Vietnam sowie drei wöchentliche Flüge von Astana. Bekannt ist die Küstenstadt für ihre weißen Sandstrände, das warme Klima und ihre ausgezeichnete touristische Infrastruktur. Guangzhou, eines der bedeutendsten Handelszentren Chinas, wird dreimal wöchentlich ab Almaty bedient. Auch Indien rückt stärker in den Fokus: Die Airline verbindet Almaty dreimal pro Woche mit Mumbai, einer der dynamischsten Wirtschafts- und Kulturmetropolen des Landes.

Ab dem 14. Mai 2025 bietet die Fluggesellschaft außerdem zwei wöchentliche Flüge von Astana und ab dem 4. Juni 2025 zwei wöchentliche Flüge von Almaty nach Da Nang in Vietnam an. Die Stadt ist berühmt für ihre traumhaften Strände, kulturellen Sehenswürdigkeiten und die vielfältige Küche. Mit Osch in Kirgisistan kommt ein weiteres Ziel in Zentralasien hinzu: Ab dem 28. Mai 2025 wird die zweitgrößte Stadt des Landes viermal pro Woche ab Almaty bedient.

Saisonale Sommerrouten nach Montenegro, Georgien und in die Türkei

Zwischen Juni und September 2025 bringt Air Astana Reisende nach Podgorica in Montenegro, wo sie die schönen Adriastrände sowie die charmante Balkanregion genießen können. Auch die Verbindungen von Almaty nach Batumi in Georgien sowie nach Bodrum in der Türkei kehren mit jeweils bis zu fünf wöchentlichen Flügen zurück.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com/ger-de

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

