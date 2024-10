Neue Übergrößen-Schuhkollektion bei schuhplus im Herbst

Start der goldenen Jahreszeit mit stilvollen Übergrößen-Schuhe für Damen und Herren

(Dörverden/Saterland) (29.10.2024) – Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken, und die Modewelt wendet ihren Blick auf die herbstlichen Farbnuancen und die Trends der Saison. Auch schuhplus – Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen – präsentiert seine neueste Herbstkollektion und verspricht eine stilvolle Auswahl, die die besondere Verbindung zwischen Design, Funktionalität und Tragkomfort betont. Mit ihrem breiten Angebot an modischen großen Damenschuhen in den Größen 42 bis 46 und Herrenschuhen in den Größen 46 bis 54 setzt die Herbstkollektion von schuhplus ein klares Statement: Schuhmode in Übergrößen ist aufregend, modern und anspruchsvoll. „Unsere Herbstkollektion für 2024 steht ganz im Zeichen zeitloser Eleganz und moderner Akzente. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, XL-Schuhe anzubieten, die nicht nur modische Highlights setzen, sondern auch robust genug sind, um Wind und Wetter standzuhalten“, erklärt Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus. „Von eleganten Stiefeletten bis hin zu wetterfesten Boots bieten wir eine große Bandbreite, die den Geschmack unserer Kundinnen und Kunden optimal trifft und zugleich den hohen Anforderungen der kalten Jahreszeit gerecht wird.“

Stilvoll durch den Herbst: schuhplus setzt auf Vielfalt und Komfort

Mit der Herbstkollektion zeigt schuhplus, dass Stil keine Frage der Größe ist. Die Kollektion umfasst verschiedene Modelle, die vom eleganten Schnürschuh bis hin zum robusten Outdoor-Boot reichen und dabei stets eines im Fokus behalten: die perfekte Passform und höchsten Tragekomfort. Die Designs spiegeln die Vielfalt der Saison wider und laden dazu ein, den persönlichen Stil zu finden und zu feiern. „Uns ist es ein Anliegen, dass sich unsere Kundinnen und Kunden in jedem Paar Schuhe wohlfühlen und dabei modisch up-to-date bleiben“, betont Zimmer. „Unser Anspruch ist es, die perfekte Balance zwischen modischen Trends und höchstem Tragekomfort zu bieten. Wir wissen, dass für viele Menschen Schuhe in Übergrößen oft schwer zu finden sind – und wenn doch, dann entsprechen sie nicht immer den Ansprüchen an Ästhetik und Stil. Mit unserer Kollektion möchten wir genau das ändern.“

Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

Der Herbst stellt besondere Anforderungen an Schuhe – von unvorhersehbarem Regenwetter bis hin zu frostigen Morgenstunden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt schuhplus bei seiner Herbstkollektion auf hochwertige Materialien und eine erstklassige Verarbeitung. Robustheit und Langlebigkeit stehen dabei an erster Stelle, ohne jedoch Kompromisse beim Stil einzugehen. Die Schuhe sind mit warmem Futter, wetterfesten Sohlen und rutschfestem Profil ausgestattet, um auch auf nassem Laub sicheren Halt zu bieten. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden Schuhe bieten, die sie durch den gesamten Herbst und Winter begleiten können“, erläutert Zimmer. „Daher setzen wir bewusst auf Materialien und Produktionsverfahren, die langlebige Qualität garantieren. Ob Wildleder, wasserdichte Membranen oder atmungsaktive Innenfutter – unsere Modelle sind so gestaltet, dass sie den unterschiedlichsten Anforderungen der kalten Jahreszeit gerecht werden.“

Herbstliche Farbpalette und Trends der Saison

Die Herbstkollektion von schuhplus überrascht mit einer reichen Farbpalette, die die warmen Töne der Jahreszeit widerspiegelt. Farben wie Kastanienbraun, Tannengrün und Nachtblau verleihen den Modellen eine Tiefe und Wärme, die perfekt zur Stimmung des Herbstes passen. Akzente in Metalltönen sowie fein abgestimmte Details wie dekorative Schnallen und strukturierte Oberflächen verleihen den Schuhen das gewisse Etwas. „Wir lassen uns bei der Gestaltung unserer Kollektionen stark von der Natur inspirieren“, so Zimmer. „Die Farben des Herbstes, die sattes Braun und intensives Grün, aber auch mutige Akzente in Gold und Kupfer, sind das perfekte Pendant zur Herbstgarderobe und bringen diese zum Leuchten. Unsere Schuhe lassen sich vielseitig kombinieren und bieten so die Möglichkeit, sich modisch auszudrücken.“

Einzigartiger Service und exklusive Beratung in den Filialen

Neben dem umfangreichen Online-Angebot bietet schuhplus auch in seinen Filialen in Dörverden und am c-Port in Saterland die Möglichkeit, die aktuelle Herbstkollektion vor Ort zu erleben. Die großzügigen Verkaufsflächen bieten Platz für eine umfangreiche Beratung und die Möglichkeit, die Schuhe anzuprobieren. Die Filialteams stehen bereit, um Kundinnen und Kunden fachkundig bei der Auswahl zu unterstützen und auf ihre individuellen Wünsche einzugehen. „Für uns ist der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden besonders wichtig“, betont Zimmer. „Unsere Filialen sind mehr als nur Verkaufsräume – sie sind Orte des Austauschs und der Beratung. Wir möchten, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, wohlfühlen und in Ruhe ihren passenden Schuh finden können. Gerade bei Schuhen in Übergrößen war die Auswahl früher oft begrenzt. Daher bieten wir mit schuhplus seit über 20 Jahren mittlerweile einen Ort, an dem wirklich jede und jeder fündig wird.“

Entdecken Sie die Herbstkollektion von schuhplus und erleben Sie modische Highlights in Übergrößen

Die neue Herbstkollektion von schuhplus steht ganz im Zeichen von Komfort, Stil und Qualität. Mit einer breiten Auswahl an Modellen, die sich flexibel kombinieren lassen, setzt das Unternehmen erneut Maßstäbe im Bereich Schuhe in Übergrößen. Egal, ob große Damenschuhe, große Herrenschuhe, online oder in den Filialen – schuhplus lädt alle ein, die neuesten Herbsttrends zu entdecken und sich für die goldene Jahreszeit auszustatten.“Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden mit der neuen Kollektion eine breite Palette an modischen Möglichkeiten zu bieten“, fasst Kay Zimmer abschließend zusammen. „Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner Schuhgröße, seinen Stil verwirklichen kann. Der Herbst ist die Zeit, in der Schuhmode wieder wärmer und facettenreicher wird, und wir freuen uns darauf, unseren Beitrag zu einem modischen Herbst zu leisten.“

