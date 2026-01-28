Neue Themenwelt „Hüttenzauber“ bei erwinmueller.de

Moderner Alpenchic macht das Zuhause zum gemütlichen Rückzugsort

Draußen winterliche Landschaft, drinnen gemütliche alpenländische Atmosphäre. Mit den Heimtextilien aus der neuen Themenwelt „Hüttenzauber“ bringt erwinmueller.de modernen Alpenchic in das Zuhause. Karos und Hirschmotive verleihen dem Raum eine gemütliche ländliche Note. Unterstrichen wird der Stil mit warmen Farben wie Burgunderrot, sattem Blau und sanften Erdtönen sowie natürlichen Materialien.

Gemütlicher Rückzugsort an kalten Tagen

Zeit für sich, für Familie und Freunde. Mit Fleece- und Webpelzdecken, Kissen und Schaffell-Imitaten wird das Wohnzimmer schnell zum heimeligen Rückzugsort. Wärmflaschen und Fußwärmer aus Schurwolle oder echtem Lammfell und ein anschmiegsamer Pyjama erhöhen den Kuschelfaktor zusätzlich. Da bleibt man gerne zu Hause.

Alpenchic im Schlafzimmer

Bettwäsche mit Hirschdesign und Karos bringt Farbe ins Schlafzimmer und ist ein echter Blickfang. Ideal für kalte Winternächte sind Materialien aus Flanell oder Feinbiber. Sie sind angenehm warm und sorgen für ein Gefühl von Geborgenheit.

Tischkultur – traditionell kariert oder im modernen ländlichen Stil

In den Wintermonaten macht gemütliches Beisammensein im Kreise von Familie und Freunden besonders viel Freude. Tischwäsche im Karodesign und mit Hirschmuster strahlt dabei ländliches Flair aus und trägt zum entspannten Ambiente bei. Ob traditionelle Muster oder modern interpretiert, die Tischwäsche wertet sowohl rustikale wie auch moderne Einrichtungen auf.

Heimtextilien mit Hirschdesigns setzen Akzente

Tischsets, Tischläufer und Kissenhüllen der Erwin Müller Serie „Hirsch“ bringen einen Hauch von Waldromantik in den Raum. Einen besonderen, edlen Akzent setzen sie in Räumen mit schlichter moderner Einrichtung. Auch in der Küche macht ein imposanter Hirsch ordentlich Eindruck.

Die neue Themenwelt „Hüttenzauber“ von erwinmueller.de liefert viele Einrichtungsideen für ein gemütliches Ambiente mit rustikalem Charme.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

