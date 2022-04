Neue Superfood-Reihe bei Granar

Das E-Commerce Unternehmen Granar aus Sprockhövel erweitert sein Sortiment um Superfood Produkte von Copaya.

Neben hochwertigen Direktsäften, Trockenfrüchten, Olivenölen und Feinkost-Artikeln gibt es ab sofort auch mehrere Artikel aus dem begehrtem Superfood-Bereich. Hierfür arbeitet Granar mit dem E-Commerce Unternehmen Copaya aus Leichlingen zusammen. Die Firma Copaya vermarktet seit 2015 neben einer großen Auswahl an Kakaoprodukten auch mehrere Superfood-Produkte wie Goji Beeren, Kurkuma Pulver oder Rohrblütenzucker – alles in Bio-Qualität.

„Für uns ist es wichtig Partner und Lieferanten zu haben, die mit Ihrem Konzept und Ihrer Qualität auf einer Wellenlänge liegen“, so Geschäftsführer Cetin Ünsal. Auch Mehmet Tosun von Copaya ist sichtlich zufrieden mit der Zusammenarbeit: „Die E-Commerce Landschaft für hochwertige Lebensmittel wächst rasant. Wir wollen von diesem Wachstum profitieren und freuen uns auf die Kooperation mit Granar“.

Superfoods sind wie gesagt in aller Munde, aber natürlich kann es nicht deine komplette Ernährung ersetzen. Aber sie können den Lebensstil und Körper maßgeblich unterstützen und gesundheitliche und körperliche Ziele erreichen. Superfoods sollen nämlich die „Mängel“ in unserem Körper und Ernährung beseitigen, wie zum Beispiel Macapulver, Acaipulver, Hagebuttenpulver oder Ashwagandhapulver. Hochkonzentriert mischt man sie in Smoothies, in Säften oder pur im kalten Wasser, um nachhaltig den Körper zu stärken und Mangelerscheinungen zu mildern.

GRANAR ist ein Multi-Channel-Handelsunternehmen und wurde im Jahre 2012 gegründet. Vom Stammsitz Sprockhövel werden Bio-Direktsäfte und Gourmet-Feinkost über den eigenen Onlineshop und über internationale Marktplätze europaweit vertrieben. Mittlerweile gehört GRANAR zu den Marktführern bei hochwertigen Granatapfel Direktsäften. Der Bestseller ist der Granatapfelsaft aus reiner Fruchtkernpressung!

Bio-Direktsäfte, edle Trockenfrüchte und Feinkost in Gourmet-Qualität runden das Angebot ab.

Alle Hersteller und Lieferanten sind dem Firmeninhaber persönlich bekannt, jede Produktionsstätte wurde vor der Zusammenarbeit vor Ort in der Türkei begutachtet.

Auch mit unseren Lieferanten in Deutschland und Österreich führen wir regelmäßig Gespräche, um die Qualität der Produkte und die Zusammenarbeit auf dem höchsten Niveau zu halten.

Wir finden, dass die Qualität und Herkunft der Produkte, ebenso wie Menschlichkeit und gute Zusammenarbeit eine große Rolle für GRANAR spielen. Aktuell weitet GRANAR seinen bisher reinen Online-Vertrieb auf Handel und Gastronomie aus.

Kontakt

GRANAR GmbH

C. Ünsal

Wuppertaler Str. 80

45549 Sprockhövel

023249161313

marketing@granar.de

https://granar.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.