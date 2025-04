Neue Studie zeigt: Neuseeland bleibt beliebtes Ziel für deutsche Austauschschüler:innen

Die beliebtesten Regionen im Schüleraustausch

Die aktuelle weltweiser-Studie zu Auslandsaufenthalten zeigt, dass Neuseeland weiterhin zu den bevorzugten Gastländern deutscher Schüler:innen zählt. Im Schuljahr 2022/23 entschieden sich 686 Jugendliche für einen mehrmonatigen Schulaufenthalt in Neuseeland. Damit belegt das Land den vierten Platz unter den beliebtesten Zielen, hinter den USA (4.782 Teilnehmende), Kanada (3.498) und Irland (1.151).

Insgesamt wählten über 87 Prozent der deutschen Austauschschüler:innen englischsprachige Länder für ihren Auslandsaufenthalt. Neben den genannten Ländern waren auch Australien (652 Teilnehmende) und Großbritannien (623) gefragt.

Nicht-englischsprachige Länder wie Frankreich, Spanien, Japan sowie einige mittel- und südamerikanische Staaten – darunter Costa Rica, Argentinien und Brasilien – wurden weniger häufig ausgewählt.

Wie viel kostet ein Schüleraustausch?

Die Einstiegspreise für ein Austauschjahr variieren erheblich – je nach Zielland und Programmform. In Neuseeland bewegten sich die Gesamtkosten, die mindestens für ein Austauschjahr inklusive Unterbringung in einer Gastfamilie, dem Besuch einer öffentlichen Schule sowie inklusive Flug und Versicherung anfallen, zwischen etwa 20.000 und 23.000 Euro. Damit zählte Neuseeland zu den teuersten Gastländern. Für ein Jahr in Großbritannien mussten Familien mit Kosten zwischen 14.150 und 23.000 Euro rechnen. Ein Aufenthalt in Australien war, je nach Region, ab rund 15.000 bis zu 22.000 Euro möglich. Der günstigste englischsprachige Austausch war mit Mindestpreisen zwischen 9.200 und rund 22.000 Euro in den USA möglich.

Die Geschlechterverteilung bei Auslandsaufenthalten

Wie schon in den Vorjahren waren rund zwei Drittel der Teilnehmenden weiblich. Dieser Trend setzte sich auch in den außerschulischen Programmen fort: Bei Sprachreisen, Freiwilligendiensten, Work & Travel und Auslandspraktika waren junge Frauen ebenfalls deutlich in der Mehrheit.

Die Bedeutung Neuseelands für Work & Travel

Auch im Bereich Work & Travel erfreut sich Neuseeland großer Beliebtheit. Junge Erwachsene nutzen die Möglichkeit, durch das Land zu reisen und gleichzeitig durch Gelegenheitsjobs ihren Aufenthalt zu finanzieren. Die Kombination aus Arbeiten und Reisen ermöglicht es den Teilnehmenden, Land und Leute intensiv kennenzulernen und wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln.

Weitere Informationen & Literatur

– weltweiser-Studie – Auslandsaufenthalte, Stand März 2025: weltweiser.de

– Thomas Terbeck: Handbuch Fernweh – Der Ratgeber zum Schüleraustausch. Mit übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen von High-School-Programmen für 20 Gastländer. 21. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 448 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-935897-44-0: schueleraustausch-weltweit.de

– Thomas Terbeck: Handbuch Weltentdecker – Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte. Mit Kurzportraits von verschiedenen Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. 13. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 240 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-935897-43-3: gap-year.de

– JuBi – Die JugendBildungsmesse: Die größte Spezial-Messe rund um das Thema Auslandsaufenthalte für Schülerinnen, Schüler, junge Erwachsene – und ihre Eltern: jugendbildungsmesse.de

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

