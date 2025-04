Neue Studie belegt sinkenden ROI bei Werbeausgaben

Fast 75 % der Performance-Werbetreibenden verzeichnen geringere Erträge aus Social-Media-Werbung; über 50 % erweitern ihre Kanäle über Social Media hinaus

Berlin, 24.04.2025 – Performance-Advertising in sozialen Medien wächst rasant – Prognosen zufolge werden die weltweiten Ausgaben für Werbung in sozialen Medien im Jahr 2025 239 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2026 sogar auf 273 Milliarden US-Dollar ansteigen. Der neue The Pulse of Performance Advertising: Diminishing Returns-Report von Taboola, einem weltweit führendem Anbieter von skalierbaren Performance-Lösungen für Werbetreibende, zeigt jedoch, dass trotz der Dominanz von Social Media im Bereich der Performance-Werbung fast 75 Prozent der Werbetreibenden eine sinkende Rendite ihrer Investitionen in Social Media-Werbung verzeichnen.

Der Report basiert auf einer mit Qualtrics durchgeführten Umfrage, einem führenden Unternehmen im Bereich Experience-Management, das mit fast 20.000 Organisationen weltweit zusammenarbeitet.

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Report „The Pulse of Performance Advertising: Diminishing Returns“:

– Die meisten der Werbetreibenden geben an, dass sich der Rückgang auf über 30 Prozent ihrer Werbeausgaben auswirkt.

– Werbetreibende mit Fokus auf Performance führen eine Zielgruppensättigung, steigenden Kosten und Werbeüberdruss in sozialen Medien als Grund für die abnehmende Rentabilität an.

– Mehr als 80 Prozent der Performance-Werbetreibenden setzen mehrere Taktiken ein, um den sinkenden Einnahmen entgegenzuwirken, wobei mehr als die Hälfte zusätzliche digitale Kanäle über Social-Media-Werbung hinaus nutzen.

„Obwohl Social Media einen großen Teil der Budgets für Performance-Werbung ausmacht, stoßen viele Werbetreibende an eine Grenze in Form eines sinkenden ROIs“, sagt Adam Singolda, CEO von Taboola. „Mehr Ausgaben führen nicht einfach zu besseren Ergebnissen. Die Erkenntnisse aus dem Report zeigen, dass es schwierig ist, die Performance über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, und dass Werbetreibende nach Lösungen suchen, um diese Grenze zu überwinden.“

Für den Report wurden über 300 Werbetreibende aus Unternehmen und Agenturen in den USA befragt.

Über Taboola

Taboola befähigt Unternehmen, durch Performance-Werbetechnologie zu wachsen, die über Search und Social Media hinausgeht und messbare Ergebnisse in großem Umfang liefert.

Taboola arbeitet mit Tausenden von Unternehmen zusammen, die direkt auf Realize, der leistungsstarken Werbeplattform von Taboola, werben und so über 600 Millionen täglich aktive Nutzer:innen über einige der erstklassigsten Publisher der Welt erreichen. Realize wird von Werbetreibenden wie Enpal, Peugeot, Babbel und About You genutzt.

Publisher wie BBC, Business Insider und Yahoo sowie in DACH u.a. Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Funke Mediengruppe, kicker und krone.at, ebenso wie OEMs wie Samsung, Xiaomi und andere, nutzen Taboolas Technologie, um ihre Zielgruppenreichweite und Umsätze zu steigern. Dadurch ist Realize in der Lage, einzigartige Daten, spezialisierte Algorithmen und eine unübertroffene Skalierung zu bieten.

Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn

Haftungsausschluss – Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung kann Taboola (das „Unternehmen“) bestimmte Aussagen tätigen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Analysen oder andere Informationen beziehen, die auf Prognosen oder zukünftigen Ergebnissen basieren. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen über Zukunftsaussichten, Produktentwicklung und Geschäftsstrategien. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „entwerfen“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Sie sind jedoch nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es besteht das Risiko, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Die Lesenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die unter „Risikofaktoren“ in unserer Registrierungserklärung auf den Formblättern F-1 und F-4 und unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Das Unternehmen warnt die Lesenden davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben/sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt oder akzeptiert keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen.

Firmenkontakt

Taboola

Dave Struzzi

Alt Moabit 2

10557 Berlin

+44 (207) 438 888



https://www.taboola.com/de/

Pressekontakt

Oseon GmbH & Co. KG

Gerrit Breustedt

Große Bäckerstraße 2

20095 Hamburg

+49 1516 1509705



https://www.oseon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.