Neue Stand-Alone Lösung für die Zutrittskontrolle

Perfekt abgestimmt für den Einbau in Drehkreuze

Das ID ACCESS KIT 500 ermöglicht den Einsatz von Drehkreuzen im Stand-Alone-Betrieb. Dank vorinstalliertem RFID-Controller und mitgelieferter Software werden berechtigte Nutzer einfach in einer Whitelist hinterlegt. Die Anbindung an eine separate Nutzer-/ Mitgliederverwaltung ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Ganz einfach Benutzer in einer Whitelist hinterlegen

Die Autorisierung der Nutzer ist denkbar einfach. Mithilfe einer Desktop-Applikation wird eine Whitelist mit berechtigten Benutzern erstellt. Die Benutzererkennung erfolgt über die UIDs kompatibler Transponder, wie Karten, Armbänder oder Keyfobs.

Diese können mit Unterstützung des Tischlesers ID DESK 3000, via Keyboard Emulation eingelesen werden. In der Standardversion können bis zu 500, in der erweiterten Version bis zu 1.500 Nutzer hinterlegt werden.

Web-Interface mit Echtzeit-Übersicht

Die Software ID SOFT 500 überzeugt mit einem intuitiven Web-Interface, mit dem der Betreiber in Echtzeit die Check-In / Check-Outs erfassen kann.

Eine Information, die gerade auch in Not- oder Evakuierungsfällen hilfreich ist, um dem Rettungspersonal mitzuteilen wer und wie viele Personen sich gegenwärtig in dem Gebäude, bzw. auf dem Gelände befinden.

RFID Controller perfekt abgestimmt für Einbau in Drehkreuze

Das ID Control 500 basiert auf eine Raspberry Compute Modul 3+ (mit Linux) und ist mit zwei HF RFID Lesern (13,56 MHz, MIFARE Classic® kompatibel) ausgestattet, um so Ein- und Ausgang zu steuern. Das Modul lässt sich nahtlos in die Drehkreuze von iDTRONIC, wie z.B. das ID GATE 6000, ID GATE 7500 und ID GATE 9000 integrieren.

Vielseitige Anwendungen

Die Stand-Alone Lösung für die Zutrittskontrolle ist konzipiert für Anwendungen, bei denen autorisierte Personen, z.B. Mitarbeiter, Gäste oder Besucher im Vorfeld für den Zugang via Whitelist freigeschaltet werden. Klassische Einsatzgebiete finden sich in Unternehmen, oder Institutionen, auf Werksgeländen oder Logistikanlagen sowie bei Events oder Veranstaltungen.

Über iDTRONIC

Seit 2003 hat iDTRONIC den Markt mit mehr als 45 Millionen RFID-basierten Produkten beliefert. Die smarten Transponder und Reader erleichtern Kommunen, Universitäten, Sporteinrichtungen, Hotels, Unternehmen und Betreibern aus dem Bereich E-Mobility die Identifikation, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung sowie den Zahlungsverkehr. Individuelle Formen, Farben und Aufdrucke machen die smarten Begleiter unverwechselbar.

