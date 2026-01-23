NEUE SPEAKER BRAUCHT DAS LAND

IN JEDEM STECKT EIN HELD – ERFOLG IN DRESDEN FÜR ELKE SCHMIDT

SICHTBARKEIT – eine Notwendigkeit, aber auch ein großes Geschenk

Elke Schmidt ist „Sichtbarkeitsexpertin“.

Wenn es um das Thema „SICHTBAR WERDEN“ geht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und noch viel mehr Missverständnisse. „bloss nicht“ , sagen die einen, „unbedingt“, meinen die anderen. Doch was ist nun richtig?

Die Expertin fur Sichtbarkeit und weiß Rat. Sie sagt: „Mein Business ist seitdem viel selbstbestimmter geworden.

Ich arbeite mit wertschätzenden Traumkund*innen. Ich werde als Expertin angefragt und habe das Gefühl, ein bisschen mehr Gutes in die Welt zu tragen.

Als Fachfrau fur Sichtbarkeit weiß Elke Schmidt genau, worauf es ankommt.

Ihr Start in die Selbständigkeit begann vor 25 Jahren. Sie konnte ihre Leidenschaft fur die Fotografie und für das Interesse an den Menschen gut miteinander verbinden.

Dabei ist die 66 -Jährige eigentlich gar keine Webdesignerin, wie sie selber von sich behauptet. Sie vertritt die These,

dass wir alle viele bunte Facetten haben, die gelebt werden wollen.

Doch Elke Schmidt ist nicht nur als Fotografin und Webdesignerin tätig, sie begleitet inzwischen Menschen bei Veränderungsprozessen und hält diese Veränderungen im Foto fest.

Fur alle Interessierten hat Elke Schmidt hier die drei wichtigsten Tipps zum Thema SICHTBARKEIT zusammengetragen:

-Melde dich öfter mal zu Wort.

– Übe, dich in 60 Sekunden vorzustellen.

-Trete ins Rampenlicht.

„Das Wichtigste ist jedoch, authentisch zu bleiben“, gibt sie zum Abschluss zu bedenken. Eines ist sicher:

Wenn man es schafft, sichtbar zu sein, dann tun sich oft völlig neue Perspektiven auf. Mehr erfahren…

Meine Arbeit bringt Licht in Dein Leben und stärkt Deine Verbindung zu Deinem inneren Kern und zu der Welt um Dich herum.

Ich begleite Dich in Deinem Veränderungsprozess und halte diesen Prozess fotografisch fest. Dieses Sichtbarmachen bringt Dich spürbar voran.

