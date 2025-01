NEUE SOFTWARE FÜR PANASONIC KAIROS OPTIMIERT BROADCAST-FUNKTIONEN ERHEBLICH

Die Softwareversion 1.8 für die Live-Videoproduktionsplattform von Panasonic bietet mehr Unterstützung für höhere IP-basierte Auflösungen und mehr Flexibilität bei Großveranstaltungen.

Wiesbaden, DE. 29. Januar 2025 – Panasonic Connect Europe bringt die neue Softwareversion für die Live-Videoproduktionsplattform KAIROS auf den Markt, die die Effizienz und Qualität groß angelegter Live-Videoproduktion verbessert. Die Softwareversion 1.8 bietet Multiple Core Control-Funktionen, die Integration mit Live-Grafikplattformen und Unterstützung für eine größere Anzahl und Vielfalt an hohen, IP-basierten Auflösungen.

Mehr Effizienz bei großen Produktionen

Bislang waren mehrere Control Panels nötig, um verschiedene KAIROS Core Mainframes zu betreiben. Mit Multiple Core Control können ab sofort zwei KAIROS Mainframes von einem einzigen Control Panel aus bedient werden. Diese verbesserte Skalierbarkeit ermöglicht die Verarbeitung von mehr Videoquellen, was die Effizienz insbesondere bei Großveranstaltungen erhöht.

Version 1.8 weitet auch die interne Verarbeitung auf 4:4:4 16 Bit aus und gibt bis zu 4:4:4 12 Bit in RGB oder YUV aus. Die Übertragung transparenter Bildinhalte wird mit Unterstützung für RGB mit Alpha-Kanal auf Ein- und Ausgabeseite ermöglicht. Sie unterstützt darüber hinaus eine immer größere Bandbreite IP-basierter ST 2110 Ein- und Ausgängen mit höherer Auflösung, beispielsweise 16:9, 16:10, 5:4 und DCI (2K/4K). Diese können problemlos Bildmaterial jeder Größenordnung aufzeichnen, insbesondere bei der Arbeit mit modularen Displaytechnologien, wie z. B. LED-Wänden.

Engere Integration mit den KAIROS Alliance Partnern

Version 1.8 unterstützt erstmals HTML5, wodurch interaktive Grafiken aus externen Generatoren direkt in die KAIROS Plattform eingegeben werden können. Dies erleichtert die Verwendung von Live Einblendungen wie Spielständen, Statusanzeigen und Tickern mit dem KAIROS Painter, da die Dateien vor dem Import in die KAIROS Plattform nicht konvertiert werden müssen.

Version 1.8 bietet auch eine erhöhte Kompatibilität mit anderen Produkten der KAIROS Alliance Partner, wie z. B. dem audiogesteuerten Wave Board, Quick Shot Pro, Quick Shot und dem Raw-Panel-Modus von SKAARHOJ.

„Wir haben die Version 1.8 eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Videoproduktionsplattform KAIROS einfach bedienbar bleibt und gleichzeitig die notwendige Freiheit für Produzenten bietet, die kontinuierlich eine qualitativ hochwertige Videoproduktion an mehreren Standorten benötigen“, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Wir werden KAIROS konstant weiterentwickeln, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden, wie z. B. Videoproduktionseinrichtungen, die eine Vielzahl von Geräten verwenden sowie große Sendeanstalten und Live-Event-Veranstaltungsorte, die sich bei der Verwendung von LED-Displays flexibel an große und kleine Aufnahmen anpassen müssen.“

Neue Firmware für Live-Mischer steigert Flexibilität

Panasonic hat ebenfalls die Version 3.0 der Firmware für den kompakten Live-Mischer AV-HSW10 angekündigt. Der AW-HSW10 erhält eine Verdoppelung der NDI® High Bandwidth Eingangskanäle auf 4, um so den Betrieb von NDI-zentrierten® Systemen zu verbessern, wenn Panasonic PTZ-Kameras und andere kompatible Geräte verbunden sind.

Panasonic bringt zusätzlich die Firmware-Version 1.7 für seinen Live-Mischer AV-UHS500 auf den Markt. Diese Version optimiert die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, insbesondere bei der Integration von Panasonic PTZ-Kameras mit anderen Panasonic-Produkten. Beide Firmware-Updates, die im 1. Quartal 2025 verfügbar sind, ermöglichen es den Live-Mischern von Panasonic, eine erhöhte Flexibilität zu bieten, um der wachsenden Nachfrage nach Videoproduktion und -verteilung in Live-Unterhaltungsumgebungen, Seminaren, Veranstaltungen, etc. zu reagieren.

Besucher der ISE 2025 können am Stand von Panasonic Connect Europe (Halle 3, Stand 3J500) eine Live-Demo der Panasonic KAIROS Software Version 1.8 erleben.

Weitere Details zum HSW10-Firmware-Update gibt es hier. An dieser Stelle finden sich weitere Informationen zum UHS500-Firmware-Upgrade. Zum Download der neuen Firmware geht es hier.

*NDI® ist eine Video-Konnektivitätstechnologie und ist als Marke von Vizrt NDI AB in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki will das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Larissa Sybon

– –

– –

+49 173 6282 620



https://eu.connect.panasonic.com/de/de/broadcast-and-proav

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+ 49 611 74131-16



http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.