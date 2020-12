Neue Rohrsystem-Generation für höchste Trinkwasser-Sicherheit dank Leckage-Signal

comfort by sanibel

– Branchenführend: 20 Jahre Garantie für neues Installationssystem

– COMFORT PRESS-Fitting 2.0 mit erstem akustischem Leckage-Signal

comfort by sanibel revolutioniert sein Sortiment comfort press mit einer neuen Fittinggeneration, dem Fitting 2.0 für Installationen mit Durchmessern von 16 – 40 mm. So verfügt der comfort press-Fitting 2.0 unter anderem über das weltweit erste akustische Leckage-Signal, das eine zuverlässig dichte Montage maßgeblich vereinfacht und beschleunigt. Mit der Produktgarantie von 20 Jahren (nach Registrierung) untermauert comfort by sanibel den eigenen Qualitätsanspruch und sorgt so zugleich für einen weiteren neuen Maßstab im Markt.

Mit der im Herbst 2020 angelaufenen Markteinführung des neuen comfort press-Fittings 2.0 macht comfort by sanibel den nächsten Schritt in Richtung Trinkwasser-Installationssysteme der Zukunft. Der Fitting 2.0 aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und entzinkungsbeständigem Messing verfügt gleich über zwei besondere, praxisrelevante Anwendungsvorteile. “Mit dem für die neuen Pressfittinge entwickelten, weltweit einzigartigen akustischen Leckage-Signal bieten wir ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für Installation und Betrieb. Zudem erhalten alle Installationsbetriebe, nach erfolgreicher Registrierung des in Betrieb genommenen Systems, eine Garantieurkunde über 20 Jahre. Kein anderer Hersteller im Bereich der Installationssysteme gewährt ein derart langanhaltendes Qualitätsversprechen”, so der Hersteller.

Funktionalität, Langlebigkeit und Service in perfekter Kombination

Herzstück der comfort press-Fitting-Generation 2.0 ist ein an aktuellen Branchenanforderungen ausgerichtetes, neu entwickeltes patentiertes Leckage-Warnsystem: Undicht verpresste Fittinge werden durch einen Pfeifton sofort signalisiert. “Bei Durchführung der Dichtheitsprüfung mit Luft erzeugt der unverpresste Fitting einen lauten Pfeifton von rund 80 dB(A) zur einfachen Lokalisierung des Lecks”, erläutert der Hersteller. Damit ist die bei anderen Herstellern übliche Detektion mit konventionellen, hygienisch bedenklichen Lecksuchsprays unnötig. “Das neuartige Funktionsprinzip bietet beachtliche Vorteile während der gesamten Bauphase. So entfällt unter anderem die Notwendigkeit einer sehr frühzeitigen Wasserversorgung der Baustelle, die in der Praxis immer wieder zu erheblichen Problemen führt. Auch andere bei der Verwendung von Wasser bekannte Nachteile, wie zum Beispiel eine Verkeimung der Rohrleitung, kommen nicht mehr zum Tragen”, so der Hersteller.

Ein Verkeimungs-Risiko besteht immer dann, wenn zwischen der Dichtheitsprüfung und der Inbetriebnahme ein längerer Zeitraum liegt. Eine dem Hygienestandard des ZVSHK-Merkblatts “Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen” entsprechende trockene vorläufige Dichtheitsprüfung vermeidet hingegen, dass sich Mikroorganismen, wie z.B. Legionellen, in der Trinkwasserinstallation ansiedeln und vermehren. Für den Einsatz des Installationssystems comfort press Fitting 2.0 ist lediglich ein einfacher Luftkompressor auf der Baustelle erforderlich, der mit 0,15 bar die Dichtheit der Installation nachweist. Ein zuverlässig sauberes Arbeiten ist somit garantiert. Darüber hinaus kann die Dichtheitsprüfung per Luft schnell, sauber und sicher bei jeder Wetterlage vorgenommen werden. Auch im Winter droht so keine Gefahr einfrierender Rohrleitungen.

Viele Detailverbesserungen machen den Unterschied

Darüber hinaus wurde der comfort press-Fitting 2.0 in Funktion und Beschaffenheit weiter verbessert. So sorgt ein zur Vorgängerlösung bis zu 50 Prozent vergrößerter Querschnitt für eine optimierte Strömung und für deutlich geringere Zeta-Werte aufgrund der erzielten Druckverlust-Reduktion.

Ein weiterer Pluspunkt: Um Installateuren das Handling auf der Baustelle zu vereinfachen, können gerade abgelängte Rohre ohne vorherige Kalibrierung in das Fitting gesteckt werden. Dank des hexagonalen Hülsenendes, der speziellen Hülsenkonstruktion und der vertieften O-Ring-Position lässt sich das Rohr mit geringem Kraftaufwand und ohne Beschädigung der O-Ringe montieren. Zudem wurde bei der Auswahl der möglichen Presskonturen auf eine größtmögliche Vielfalt geachtet: für die Konturen U, Up, H, TH und B sind keine neuen Werkzeuge erforderlich. Der Umstieg auf die comfort press-Fittinge 2.0 erfolgt so nahtlos, einfach und ohne Auswirkungen auf die Systemgarantie.

Für eine rundum zuverlässige Installation wurde die neue Fitting-Generation zudem mit einem einzigartigen 360°-Sichtfenster ausgestattet. “Es ist wichtig, ein Rohr korrekt und ausreichend tief in den Fitting einzuführen, damit die Abdichtung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet ist. Durch die integrierte 360°-Sichtprüfung lässt sich nun direkt und zuverlässig feststellen, ob das Rohr korrekt eingesetzt wurde”, so der Hersteller.

Auf Qualität geeicht

Der neue Fitting 2.0 der Installationslösung comfort press ist ein langjähriges Qualitätsversprechen an den Markt. Das neue Produkt steht für Innovationskraft, Systemsicherheit und Praxistauglichkeit, leichtes Handling auf der Baustelle und höchste Zuverlässigkeit in der Anwendung – über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die vom Hersteller vorgenommen Lebensdauertests belegen, dass die comfort press-Fittinge 2.0 weit über die Anforderungen der Zertifizierungen hinausgehen. Von dieser Qualität profitieren Kunden bei Einsatz des comfort press-Fittings 2.0 über 20 Jahre und länger.

Weitere Informationen unter https://www.comfort-by-sanibel.de/

comfort by sanibel ist die Marke von 22 Sanitärfachhändlern mit über 400 Standorten. Deren Produkte für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit stehen. Installateure profitieren bei comfort by sanibel von 5 Jahren sanibel-Garantie und der 10-jährigen Nachkaufgarantie auf Ersatzteile. Das Sortiment bedient die gesamte Haustechnik aus den Bereichen Wasser, Wärme und Gas. Der Fokus liegt auf hochwertigen, wartungsarmen und effizienten Produkten, die sich einfach installieren und betreiben lassen. Die Komponenten werden von namhaften Markenlieferanten hergestellt und sind im Gesamtsystem aufeinander abgestimmt.

