Neue Radiofrequenz-Hautstraffung in Düsseldorf mit Quantum RF

Dr. Karl Schuhmann & Kollegen läuten mit Einführung des leistungsstarken Radiofrequenz-Needlings eine neue Ära der nichtoperativen Hautverjüngung ein.

Düsseldorf, März 2025 – Die Privatpraxis Dr. Karl Schuhmann und Kollegen, renommiert für plastische und ästhetische Chirurgie sowie medizinische Kosmetik, setzt mit der Einführung des neuartigen Geräteprogramms Ignite und der Behandlung Quantum RF Body & Face innovative Maßstäbe im Bereich Hautverjüngung, Kontur- und Hautstraffung. Die minimalinvasive Methode gilt als derzeit schonendste Alternative zu operativen Eingriffen und ermöglicht sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit und mit minimalen Nebenwirkungen.

Die Behandlung basiert auf medizinischem Radiofrequenz-Needling. Eine Technologie, die tiefe Hautschichten erreicht und diese gezielt strafft, Fetteinlagerungen reduziert (z. B. im Bereich der sogenannten Hängebäckchen) und das Hautbild insgesamt verbessert. Auch anspruchsvolle Zonen wie Gesichtskonturen am Jochbein oder der Kinnlinie lassen sich auf diese Weise verjüngen und definieren.

„Mit Quantum RF bieten wir unseren Patientinnen und Patienten eine hochwirksame Anti-Aging-Behandlung an, die diese nahtlos in ihren Alltag integrieren können. Das Verfahren ist ausgesprochen hautschonend und zeigt, dass effektive Ergebnisse nicht immer gleich mit einem operativen Facelift verbunden sein müssen“, erklärt Dr. Karl Schuhmann, Gründer der Praxis. „Wir freuen uns, dass wir als eine der ersten Praxen in Deutschland diese moderne Methode aus den USA anbieten.“

Das medizinische Radiofrequenz-Needling richtet sich vor allem an Personen, die sich eine effektvolle, ambulante Verjüngung ihrer Haut wünschen, ohne aufwendige Genesungszeiten. Die Technologie wurde exklusiv für die Anwendung in der plastischen Chirurgie entwickelt. Sie verfügt über detaillierte Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten und geht weit über die Wirkung herkömmlicher oder kosmetischer Needling-Behandlungen hinaus. Ab sofort steht diese Methode Interessierten in der Praxis Dr. Schuhmann und Kollegen in Düsseldorf zur Verfügung. Die Praxis bietet unverbindliche Beratungen inklusive Hautanalysen mit 3-D-Simulation an.

Über das Praxiskonzept Artethic Medical Aesthetics:

Die Privatpraxis im Düsseldorfer Zentrum unter der Leitung von Dr. Karl Schuhmann in Düsseldorf gehört seit Jahren zu den führenden Anlaufstellen für plastische und ästhetische Chirurgie sowie medizinische Kosmetik. Mit fortschrittlichster Technologie und individuell abgestimmten Behandlungskonzepten geht das qualifizierte Ärzteteam auf die verschiedensten ästhetischen Anliegen ein.

Artethic Medical Aesthetics in Düsseldorf

Spezialisiertes Ärzteteam aus der plastischen und ästhetischen Chirurgie unter der Leitung von Dr. Karl Schuhmann.

Spezialgebiete: Gesichts- und Brustchirurgie | Faltenbehandlungen | Unterspritzungen | Körperstraffungen, Fettreduktionen

Ausgezeichnet von Galabeauty als Experte für Brustchirurgie und mehrfacher Top Focus Arzt für Faltenbehandlungen.

Führend in nicht-invasiven Techniken wie Morpheus 8 RF, Quantum RF, Biostimulatoren, Profhilo Structura und Sculptra zur Hautstraffung.

