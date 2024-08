Neue QD-OLED Gaming-Monitore von AOC: AGON PRO AG276QZD2 und AGON PRO AG326UD

Amsterdam, 29. August 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – präsentierte anlässlich der diesjährigen gamescom zwei neue High-End-Modelle mit QD-OLED Panels aus der leistungsstarken Serie AGON PRO: den 67,8 cm (26,7″) AGON PRO AG276QZD2 mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) und 240 Hz sowie den 80 cm (31,5″) AGON PRO AG326UD mit UHD-Auflösung (3840 x 2160) und 165 Hz. Beide Monitore überzeugen mit Reaktionszeiten von bis zu 0,03 ms GtG, praktisch unendlichen Kontrastverhältnissen dank Pro-Pixel-Beleuchtung, perfekten Schwarzwerten und einer großen Farbskala. Die ultraschnellen Reaktionszeiten der Monitore, die geringe Eingabeverzögerung sowie die Adaptive-Sync-Unterstützung (inkl. NVIDIA G-SYNC Kompatibilität des AG276QZD2) sorgen für ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay in allen Genres. Damit sind diese eine hervorragende Wahl für wettbewerbsorientierte Gamer, die sowohl nach visueller Exzellenz als auch nach außergewöhnlicher Leistung verlangen.

QD-OLED-Technologie mit DisplayHDR True Black 400

Die Gaming-Monitore AG276QZD2 und AG326UD sind mit hochentwickelten QD-OLED-Panels der 3.Generation ausgestattet, die im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Displays mit einem beispiellosen Kontrastverhältnis sowie lebensechten Farben mit perfekten Schwarztönen und weiten Betrachtungswinkeln punkten. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Textdarstellung, zusätzliche QD-OLED-Pflegefunktionen, eine 10-Bit-Farbtiefe und 1,07 Milliarden Farben für eine außergewöhnliche visuelle Wiedergabetreue, weshalb sie sich auch für den täglichen Office-Einsatz und professionelle Anwendungen wie Content-Erstellung, Bildbearbeitung und mehr empfehlen.

Beide Monitore sind VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert, unterstützen eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits (in kleinen Bereichen (2)) und faszinieren mit atemberaubenden Bildern sowie einer herausragenden Farbgenauigkeit. Gamer können sich also auf eine immersive Spielumgebung in rasanten Action-Titeln, visuell anspruchsvollen RPGs oder grafikintensiven Simulationen freuen. Die große Farbskala sorgt für lebendige, realistische Farben, die jedes Bild auf dem Screen quasi zum Leben erwecken. Gut zu wissen: Beide Modelle kommen mit einer 3-Jahres-Garantie, die das Einbrennen von OLEDs abdeckt. (3)

Maßgeschneidert für unterschiedliche Wettbewerbsanforderungen

Der 26,7″ AG276QZD2 richtet sich mit seinem QHD-Display und seiner Bildwiederholrate von 240 Hz an E-Sport-Enthusiasten und FPS-Spieler, die vor allem Wert auf Geschwindigkeit und flüssige Bewegungen legen. Der 31,5″ AG326UD mit UHD-Display und 165 Hz dagegen ist perfekt für Gamer, die eine hohe Detailgenauigkeit und ein größeres Sichtfeld benötigen und daher ideal für RPG-, Action-, Strategie- oder Simulationsspiele oder die Erstellung von Content.

E-Sport-taugliches Design

Der AG276QZD2 und der AG326UD zeichnen sich durch ein ausgeklügeltes Design aus, bei dem der Schwerpunkt auf wettbewerbsorientierten Spielen liegt. Beide Modelle verfügen über ein 3-seitiges randloses Design, das sich für Multi-Monitor-Setups eignet. Zudem ruhen sie auf dem flachen, robusten und kompakten E-Sport-Standfuß von AGON PRO, der speziell für verschiedene Tastatur- und Mausplatzierungen ausgelegt ist, die von Wettkampfspielern bevorzugt werden. Der AG276QZD2 verfügt darüber hinaus über eine anpassbare Light-FX-RGB-Beleuchtung, mit der die User das perfekte Ambiente für ihr Gaming-Setup schaffen oder die Teamfarben bei Turnieren anpassen können.

Vielseitige Anschlussoptionen und Features für täglichen Komfort

Beide Monitore sind mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, die sich für verschiedene Konfigurationen eignen. Der AG276QZD2 bietet 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 und 2x USB 3.2 Gen 1. Der AG326UD dagegen kommt mit 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 und 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit). Beide unterstützen Picture-by-Picture (PbP) und Picture-in-Picture (PiP).

Die Displays lassen sich für ergonomischen Komfort bei ausgedehnten Gaming-Sessions um 130 mm (AG276QZD2) beziehungsweise 150 mm (AG326UD) in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen (Pivot). Zwei 8-W-Lautsprecher beim AG326UD und zwei 5-W-Speaker beim AG276QZD runden das umfassende Multimedia-Erlebnis ab.

Die Display-Einstellungen können ganz einfach mit der AOC Software G-Menu gesteuert und angepasst werden, was eine Feinabstimmung für eine optimale Leistung bei verschiedenen Wettbewerbsspielen ermöglicht. Zu den Gaming-Funktionen im OSD gehören ein Frame-Counter sowie Dynamic Dial Point, ein anpassbares Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe ändern kann, um vor jedem Hintergrund sichtbar zu bleiben.

Übrigens: Zum aktuellen AGON PRO Line-up gehören weitere OLED-Monitore, die sich an unterschiedliche Gaming-Zielgruppen richten. Der AGON PRO AG456UCZD verfügt über ein 44,5″ UWQHD (3440 x 1440) OLED-Display, eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine starke 800R-Krümmung, die den Gamer bei Renn- oder Flugsimulationstiteln direkt ins Cockpit versetzt. Der Porsche Design AGON PRO PD49 glänzt mit seinem einzigartigen, preisgekrönten Premium-Design, das von den Außenelementen des Porsche 911 inspiriert ist. Hinzu kommen ein 48,8″ DQHD (5120 x 1440) QD-OLED-Panel mit sanfter 1800R-Krümmung und einer Bildwiederholrate von 240 Hz, das praktisch ein 27″ Dual-Monitor-Setup ersetzt und eine superbreite Leinwand für Simulationstitel und produktives Arbeiten bietet. Eines der erschwinglichsten OLED-Modelle der Reihe, der AGON PRO AG276QZD, kommt mit einem 26,5″ W-OLED-Panel mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) und 240 Hz Bildwiederholrate. Es eignet sich hervorragend für rasante E-Sport-Titel wie FPS, MOBA, RPG oder Battle-Royale-Spiele.

Preise und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG276QZD2 und der AG326UD werden ab September 2024 für 769,00 / 929,00 EUR (UVP) beziehungsweise 799,00 / 899,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich sein.

Achtung Spoiler: Es wird noch ein weiteres neues Modell von AGON by AOC neben dem AG276QZD2 und dem AG2326UD geben, das aber voraussichtlich erst ab 2025 erhältlich sein wird: den AGON PRO AG276QSG2. Er wird zu den ersten Gaming-Monitoren gehören, die mit NVIDIAs innovativer G-SYNC Pulsar-Technologie ausgestattet sind, wird über ein 68,58 cm (27″) QHD IPS-Display verfügen, eine Bildwiederholrate von 360 Hz haben und eine außergewöhnliche Bewegungsschärfe sowie flüssiges Gaming ohne Tearing bieten. Gamer werden sich nicht zwischen variabler Bildwiederholrate und Stroboskop-Hintergrundbeleuchtung entscheiden müssen, da sie mit G-SYNC Pulsar beides gleichzeitig nutzen können werden. Mit dieser Technologie wird die effektive Bewegungsschärfe des AG276QSG2 einer satten Frequenz von 1440 Hz entsprechen.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

(2) 3 % der Bildschirmfläche

(3) OLED-Care-Funktionen und -Richtlinien der Monitore müssen eingehalten werden

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

