Neue psychologische Praxis in Vechta

Marina Ariefieva-Dobrovolska unterstützt Klienten bei Stress, Ängsten und persönlichen Krisen.

In einer Zeit, in der Stress, Unsicherheit und schnelle Veränderungen den Alltag vieler Menschen bestimmen, wächst der Bedarf nach professioneller psychologischer Unterstützung. Die Praxis von Marina Ariefieva-Dobrovolska in Vechta bietet einen geschützten Raum, in dem Klienten ihre Themen offen ansprechen und gemeinsam Lösungen entwickeln können.

Marina ist erfahrene Psychologin mit Spezialisierung auf Stressbewältigung, Ängste, Depressionen, Migrationserfahrungen und persönliche Entwicklung. Ihre Arbeit basiert auf Vertrauen, Empathie und wissenschaftlich fundierten Methoden.

„Viele Klienten kommen mit dem Gefühl, festzustecken oder alleine mit ihren Sorgen zu sein. Mein Ziel ist es, ihnen Werkzeuge und Perspektiven zu geben, die wieder Handlungsfähigkeit und innere Balance ermöglichen“, erklärt Marina Ariefieva-Dobrovolska.

Neben Einzelgesprächen bietet die Praxis auch Beratung für Paare und Familien an. Dank flexibler Terminbuchung – sowohl vor Ort als auch online – können Klienten die Form der Unterstützung wählen, die am besten zu ihrem Alltag passt.

Vorteile für Klienten:

Vertrauensvolle, empathische Begleitung

Wissenschaftlich fundierte Methoden

Flexible Termine (online & vor Ort)

Unterstützung bei Stress, Ängsten, Depressionen und Krisen

Individuelle Lösungen für persönliche und familiäre Themen

Die ersten Schritte sind oft die schwersten. Deshalb bietet Marina ein unverbindliches Erstgespräch an, um Erwartungen, Ziele und mögliche Wege der Zusammenarbeit zu besprechen.

Kontakt

Марина Арефьева-Добровольская Психолог

Mfrina Ariefieva-Dobrovolska

Mühlenstraße 2

49377 Vechta

+49 160 97305001



https://psychologin-marina.de/

