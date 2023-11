Neue Projektleitung bei Habitat for Humanity Wohnungsvermittlung

Leonie Pohlmann unterstützt das Modellprojekt im Rheinisch-Bergischen Kreis

Seit Anfang November hat das Team „Wohnungsvermittlung im Rheinisch-Bergischen Kreis“ mit Leonie Pohlmann eine neue Projektleitung. Das erfolgreiche Modellprojekt der internationalen Hilfsorganisation Habitat for Humanity konnte seit Start im April 2022 rund 110 Wohnungen an ukrainische Geflüchtete vermieten und soll zukünftig auch in weiteren Kommunen etabliert werden.

Leonie Pohlmann wird daher vorwiegend den Kontakt zu den Verwaltungen und anderen Stakeholdern ausbauen sowie die strategische Weiterentwicklung des Wohnraumvermittlungsprojektes vorantreiben. In ihren bisherigen Tätigkeiten sowie im Rahmen ehrenamtlicher Engagements sammelte sie bereits eine große Expertise in der Unterbringung von Geflüchteten, welche das Team von Habitat for Humanity RBK zukünftig bereichern wird.

„Ich freue mich darauf, mit einem unglaublich engagierten Team bei Habitat for Humanity Wohnungsvermittlung zusammenzuarbeiten und die vielen Menschen kennenzulernen, die das Projekt bisher so erfolgreich gemacht haben.“

Habitat for Humanity Deutschland e.V. ist seit 1998 ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln und Teil eines globalen Netzwerkes, das in mehr als 70 Ländern aktiv ist. Die Organisation verbessert die Lebensbedingungen von Menschen weltweit, indem sie Hilfsprojekte rund um den Fokus des Zuhauses umsetzt und unterstützt. Im Rheinisch-Bergischen-Kreis vermittelt die Hilfsorganisation seit 2022 privaten Wohnraum an ukrainische Geflüchtete, damit diese nicht mehr in Notunterkünften leben müssen. Habitat for Humanity Deutschland ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft und trägt das Zertifikat für verantwortliche Mittelverwendung und geprüfte Transparenz des Deutschen Spendenrats.

Habitat for Humanity Deutschland e.V. ist seit 1998 ein eingetragener gemeinnütziger Verein

mit Sitz in Köln und Teil eines globalen Netzwerkes, das in mehr als 70 Ländern aktiv ist. Die Organisation verbessert die Lebensbedingungen von Menschen weltweit, indem sie Hilfsprojekte rund um den Fokus des Zuhauses umsetzt und unterstützt. Im Rheinisch-Bergischen-Kreis vermittelt die Hilfsorganisation seit 2022 privaten Wohnraum an ukrainische Geflüchtete, damit diese nicht mehr in Notunterkünften leben müssen. Habitat for Humanity Deutschland ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft und trägt das Zertifikat für verantwortliche Mittelverwendung und geprüfte Transparenz des Deutschen Spendenrats.

Firmenkontakt

Habitat for Humanity Deutschland e.V.

Katharina Jazbec

Auf dem Berlich 30

50667 Köln

+49 (0)221 579595 11



https://habitatforhumanity.de/das-menschenrecht-zuhause/projekte/deutschland/wohnungsvermittlung/

Pressekontakt

AO Profil GmbH

Muriel Rother

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49(0)2204 98799-37



https://aoprofil.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.