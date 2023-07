Neue Produkte bei eTrado: Pflanzkübel und Kunstpflanzen

eTrado erweitert Portfolio um Akazienholz-Blumenkästen der Serie Antigua und Kunstpflanzen für Büro und Wohnung

Neue Produkte bei eTrado: Pflanzkübel und KunstpflanzeDer Onlinehändler eTrado hat neue Produkte in sein Portfolio aufgenommen. Dazu gehören Blumenkästen aus Akazienholz der Serie Antigua und sehr schöne Kunstpflanzen für die Dekoration von Büro und Wohnung.

Pflanzkübel der Serie Antigua

Der Hersteller hat diese Blumenkästen nicht umsonst aus Akazienholz gefertigt. Dieses zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit selbst unter ungünstigen Wetterbedingungen aus, weil es hart und langlebig ist. Der Fachhandel kennzeichnet es mit der Resistenzklasse 1. Das bedeutet: Es ist härter als Eichenholz. Die Akazie ist allerdings bekanntermaßen auch biegsam und überzeugt optisch mit ihrer eleganten Maserung. Die Pflanzkübel von eTrado stehen in brauner sowie dunkel- und hellgrauer Farbgebung zur Verfügung. Käuferinnen haben die Wahl unter neun Modellvarianten für jeden Einsatz auf der Terrasse, im Garten, im Haus und auf dem Balkon. Die Modelle sind:

-Hochbeet: Akazienholzkübel auf einem Gestell mit horizontalen Lamellen, 27 x 75 x 63 cm

-Balkonkasten: Akazienholzkübel, rechteckig mit horizontaler Lamellenoptik, 21 x 18 x 61 x cm

-Akazienholzkübel Antigua Cube auf einem Gestell, horizontale Lamellen, 63 x 27 x 27 cm

-Akazienholzkübel Antigua Cube als 3er-Set, 15,5 x 16 x 16 x cm

-Pflanzgefäß Akazienholzkübel Cube mit horizontaler Lamellenoptik, 32 x 33 x 33 cm oder 26 x 27 x 27 cm

-Akazienholzkübel als Raumteiler 64 x 75 x 27 cm, 75 x 26 x 27 cm oder 63 x 27 x 27 cm

In die Blumenkästen passen vielerlei Gewächse, so kleinwüchsige oder überhängende Sorten für die Sommersaison und ebenso winterharte Pflanzen.

Vorschläge für die Bepflanzung der Antigua-Pflanzkübel

Wenn der Pflanzkübel Antigua an einem sonnigen Standort aufgestellt wird, wäre unter anderem die Clematis die richtige Pflanze. Sie erreicht mit einer Rankhilfe Wuchshöhen bis zu 3,0 m und blüht ab den ersten Junitagen bis zum August. Die Sonne verträgt sie sehr gut, allerdings dürfen ihre Wurzeln nicht zu warm werden. Gärtnerinnen können in einen größeren Pflanzkübel aus der Reihe Antigua gern mehrere Clematis einsetzen. Eine weitere Pflanze für den sonnigen Standort ist die Klettergurke, die mit Rankhilfe sogar 8,0 m hoch werden kann und im Mai beeindruckende Blüten zeigt. Wer den Pflanzkübel Antigua an einer halbschattigen Stelle platzieren möchte, könnte dort beispielsweise Heidelbeeren ziehen, die ab Juni bis in den August blühen, 40 cm hoch werden und ihre Reife im Herbst erreichen. Im Halbschatten gedeiht auch der Zwergflieder mit einer Höhe bis 80 cm und einer Blütezeit vom Frühjahr bis zum Oktober, der mit intensiv duftenden, rosafarbenen Blüten bezaubert. Fast ganz ohne Sonne kommt das Schattenglöckchen aus, dessen dunkelgrünes Laub normalerweise einen weißen Rand zeigt, aber während des Neuaustriebs intensiv rot wird und sich auch für den kleinen Balkon eignet. Manche Gärtnerinnen setzen in die Pflanzkübel Antigua immergrüne winterharte Pflanzen, so Lavendel, Storchschnabel und Kirschlorbeer oder auf dem Balkon Duftflieder, Ginkgo sowie Winter- und Schneeheide. Wichtig ist für die genannten Gewächse, dass der Blumenkasten Antigua jeweils die richtige Größe hat, damit ihr Wurzelwerk ausreichend viel Platz findet.

Kunstpflanzen von eTrado

Der Onlinehändler eTrado bietet schon seit geraumer Zeit ausnehmend schöne Kunstpflanzen an. Dieses Sortiment wurde nun sehr umfangreich erweitert. Neu sind erhältlich:

-2er-Sets Rosenbusch in weiß und rot

-Farnpflanze

-Eukalyptusmatte

-Premiumblättermatte

-Dracaena (Drachenbaum)

-Arecapalme

-2er-Sets Anthurienblatt-Girlande

-2er-Sets Split Philodendron-Girlande

-2er-Sets Englische Efeu-Girlande

-2er-Sets Riedgras im Topf

-Phaleanopsis-Arrangement im Silbertopf

-Phalenopsis im Resintopf

-Calatheapflanze

-Syngonium im Topf

-Monstera variegatta

-Anthurium clarinervium im Topf

-Monstera deliciosa Variegata im Topf

Kunstpflanzen gelten schon lange als Standarddekoration für das Büro und andere öffentliche Bereiche. Inzwischen kommen sie zunehmend auch im privaten Bereich zum Einsatz, was sich gut begründen lässt. Künstliche Pflanzen sind durch ihre zahlreichen Vorteile für viele Menschen sehr attraktiv: Sie benötigen so gut wie keine Pflege bis auf gelegentliches Staubwischen, auch keine Bewässerung und keine Düngung sowie keine besonderen Lichtverhältnisse. Wer keinen grünen Daumen hat, muss dennoch nicht befürchten, dass sie verwelken. Sie halten viele Jahre lang und sehen dabei immer frisch aus. Auf den ersten Blick sind sie von natürlichen Pflanzen nicht zu unterscheiden. Es gibt noch ein weiteres Argument für ihre Aufstellung: Personen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen vertragen manchmal keine echten Pflanzen in ihrem Umfeld, weil diese Pollen oder sonstige allergieauslösende Stoffe absondern.

Flexible Aufstellung von Kunstpflanzen

Kunstpflanzen lassen sich überall aufstellen, da das einfallende Licht keine Rolle spielt. Auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum können ihnen nichts ausmachen. Ebenso drohen weder Schädlingsbefall noch Krankheiten. Damit erweisen sie sich als unkomplizierte und saubere Dekorationslösung für den gewünschten grünen Akzent in unserer Wohn- und Arbeitsumgebung. Die genannten Kunstpflanzen von eTrado sind verschieden groß und lassen sich somit in jeden Einrichtungsstil und jedes Dekorationskonzept integrieren. In lichtarmen Bereichen verschönern sie das Ambiente, wo natürliche Pflanzen unweigerlich eingehen würden. Das können der Bürotisch sein, die dunkle Ecke im Wohnzimmer, ein selten beleuchteter Flur oder eine Bar. In Ruhebereichen von Büroetagen sind sie ebenso zu finden wie in Schalterhallen, in Seniorenheimen, Kindergärten, Hotels und Gastronomiebetrieben, in Arztpraxen und in Krankenhäusern. Wenn sie auf dem Balkon platziert werden, überstehen sie dort auch Frost. In einem Übertopf stehen sie so sicher, dass ihnen ein Sturm nichts anhaben kann. Fensterlose Räumlichkeiten wie der Keller machen ihnen absolut nichts aus.

Kunstpflanzen reinigen

Die Dekopflanzen stehen in einem Topf, dessen Erde täuschend echt wirkt. Gereinigt werden sie durch feuchtes (nicht nasses) Abwischen mit einem nicht fasernden Tuch. Sollten die Blätter einmal stärker eingestaubt sein, lassen sie sich unproblematisch in der Dusche abbrausen. Es gibt auch kleine Luftdruckreiniger für das Abblasen von Staub. Kunstpflanzen lassen sich des Weiteren desinfizieren (wichtig in der Erkältungssaison) und mit antistatischen Mitteln behandeln. Wenn sie ganztägig der strahlenden Sonne ausgesetzt sind, empfiehlt sich die Behandlung mit einem UV-Schutz-Spray, damit die Farben nicht ausbleichen. Dieser Effekt tritt erst sehr spät und kaum merklich ein, doch viele Menschen möchten ihn komplett vermeiden.

Interessierte Käuferinnen finden diese und viele weitere Produkte direkt bei eTrado und den angeschlossenen Online-Partnern.

Mit der umfassenden Online-Präsenz von eTrado haben Ihre Produkte Zugang zu einigen der meistbesuchten Verkaufsnetzwerke – so erhalten sie maximale Aufmerksamkeit.

Firmenkontakt

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67



https://www.gartencenter-gartenfreude.de

Pressekontakt

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67



https://www.etrado.de/blog

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.