Neue PR-Impulse im Herbst – Pressemitteilungen erfolgreich online verbreiten

PR-Strategien für die Herbstsaison mit PR-Gateway optimieren

Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm eröffnen sich vielfältige Anlässe, die sich als Aufhänger für Online-Pressemitteilungen nutzen lassen. Eine erfrischende Möglichkeit, die Effektivität seiner PR-Strategie zu überprüfen und bis ins nächste Jahr hin neu auszurichten.

Online-Pressemitteilungen stärken die digitale Präsenz und verbreiten Nachrichten schnell und erfolgreich. Dies gilt sowohl für erfahrene PR-Profis als auch für Einsteiger, die ihre ersten Schritte unternehmen.

Im PR-Gateway-Blog finden Nutzer kontinuierlich inspirierende Impulse zu einer breiten Palette von Themen, die bei der Themenfindung von Pressemitteilungen unterstützen. Im aktuellen Beitrag finden sich zahlreiche herbstliche Ideen, die sich ideal als Aufhänger für Herbst-PR-Kampagnen eignen:

>> Tipps für die Herbst-PR

In diesem Zusammenhang unterstützt PR-Gateway Unternehmen und PR-Verantwortliche dabei, solche Pressemitteilungen auf Presseportalen und in Online-Medien zu verbreiten.

Flexible PR-Pakete für gezielte Verbreitung der Pressemitteilungen

PR-Gateway bietet seinen Abonnenten verschiedene PR-Pakete, darunter die 3er Karte, Monatsflats und Jahresflats, um Pressemitteilungen gezielt zu verbreiten. Dadurch können sich Abonnenten individuell zwischen 3, 5, 10 oder gar 100 Pressemitteilungen pro Jahr entscheiden, was Einsteigern und Profis zugutekommt.

Eine gute Möglichkeit, die Effektivität von Online-Pressemitteilungen zu überprüfen, bietet das aktuelle Herbstangebot von PR-Gateway. Für Einsteiger und Profis stehen aktuell zwei PR-Pakete zum Sonderpreis zur Auswahl:

Jahresflat 10 von PR-Gateway: 10 + 2 Mitteilungen pro Jahr für aktuell 299 EUR

Für diejenigen, die bereits mit Online-Pressemitteilungen vertraut sind oder ihre PR-Strategie das ganze Jahr über gezielt stärken möchten, ist die Jahresflat 10 besonders interessant. Aktuell erhalten Käufer bei Abschluss dieses Angebots zwei Pressemitteilungen kostenlos dazu. Somit stehen Abonnenten 12 statt 10 Online-Pressemitteilungen pro Jahr zum Sonderpreis von 299 EUR zur Verfügung. Strategisch geplante Pressemitteilungen lassen sich so kontinuierlich an ein breiteres Publikum senden, während das Budget effizient genutzt wird.

>> Zur Jahresflat 10 + 2

Jahresflat 5 von PR-Gateway: 5 +1 Mitteilungen pro Jahr für aktuell 195 EUR

Für Einsteiger oder diejenigen, die auf der Suche nach einer kosteneffektiven Möglichkeit sind, ihre Online-Präsenz zu steigern, ist die Jahresflat 5 eine ideale Alternative. Statt 245 EUR zahlen Nutzer derzeit nur 195 EUR und erhalten neben den regulären 5 Mitteilungen pro Jahr eine kostenlose Pressemitteilung oben drauf. Das ist eine gute Gelegenheit, eine Marke zu etablieren und die jeweilige Zielgruppe zu begeistern, ohne das Budget zu sprengen.

>> Zur Jahresflat 5+1

Beide Angebote sind bis zum 25.09.2023 gültig.

Schnell und weit: Mit PR-Gateway effektiv mehr Reichweite mit Online-Pressemitteilungen erzielen

Online-Pressemitteilungen sind ein wirkungsvolles Kommunikationswerkzeug, das die Sichtbarkeit und Reichweite eines Unternehmens steigert. PR-Gateway unterstützt Unternehmen, ihre Fachbeiträge, Pressemitteilungen, Eventankündigungen und Unternehmens-News unabhängig von externen Redaktionen oder Agenturen zu veröffentlichen. Das spart nicht nur Zeit, sondern erlaubt es, Inhalte gezielt dort zu platzieren, wo sich die Zielgruppe aufhält. Unternehmen erzielen durch kontinuierliche, ganzjährige Veröffentlichungen eine stärkere und nachhaltigere Resonanz. Diese vorausschauende PR-Planung kann der entscheidende Vorteil für ein Unternehmen sein.

Die vielfältige Reichweite von Online-Pressemitteilungen: Mehrwert für Journalisten, Kunden und Leads

Journalisten agieren als Multiplikatoren für das eigene Unternehmen, wodurch die Sichtbarkeit noch weiter ausgebaut wird. Doch Online-Pressemitteilungen erreichen nicht nur Journalisten, die im Internet nach interessanten Inhalten für ihre Leser suchen. Presseportale und Fachverteiler bringen die Botschaften auch zu Kunden und Leads. Der entscheidende Mehrwert von Online-Pressemitteilungen zu ihrem klassischen Pendant ist der inhaltliche Schwerpunkt: Ziel ist es, den Lesern einen Mehrwert zu bieten, wie Fragen zu beantworten, Problemlösungen anzubieten, Wissen zu vermitteln oder gezielt zu unterhalten. Gleichzeitig muss die Online-Pressemitteilung für Suchmaschinen optimiert sein, um interessierte Leser zu erreichen.

Effektive Unterstützung für Pressemitteilungen: Leitfäden, PR-Kalender und Videos zur Themenfindung

Leitfäden und Videos helfen bei der Erstellung und Themenfindung für jede Pressemitteilung. Wie z.B. überhaupt erfolgreich Pressemitteilungen versendet werden können, erfahren Leser Schritt für Schritt im Leitfaden „10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“.

Eine Möglichkeit bei der Themenfindung stellt der PR-Kalender von PR-Gateway dar. Dieser bietet nicht nur eine umfassende Übersicht über deutsche Feiertage, Feste und internationale Großevents, sondern auch internationale Feiertage und skurrile Thementage wie den ‚Welt-Schokoladen-Tag‘. Über 1000 geplante Aktionstage und Ereignisse stehen jedem Nutzer durch diesen Kalender auf einen Blick zur Verfügung. Bemühungen für Humanität, Nachhaltigkeit und Forschung mit Tagen wie die „Earth Hour“, dem „Welttag der Wissenschaft“ und dem „Tag des Recycling“ lassen sich durch diese Gesamtübersicht leichter integrieren. Wie zu fast jedem Thema, wird auch der PR-Kalender in einem Video ausführlich erklärt:

>> Jetzt mehr erfahren

Die Herbstaktion von PR-Gateway eröffnet die Chance, diese Inspirationen durch die gezielte Verbreitung von Online-Pressemitteilungen zu nutzen und neue PR-Impulse zu setzen. Noch bis zum 25. September 2023 stehen die Jahresflat 10 mit 12 statt 10 sowie die Jahresflat 5 mit 6 statt 5 Mitteilungen pro Jahr zur Verfügung.

>> Jahresflat 10: 12 Pressemitteilungen für 299 EUR

>> Jahresflat 5: 6 Pressemitteilungen für 195 EUR

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH/PR-Gateway

Anastasija Zado

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569 199



http://www.pr-gateway.de

Pressekontakt

ADENION GmbH/PR-Gateway

Anastasija Zado

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569 199



http://www.adenion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.