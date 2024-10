Neue Podcast-Folge der AGRAVIS zur Ferkelfütterung

In der dritten Folge des beliebten Podcasts der AGRAVIS Raiffeisen AG geht es für das Moderatorenduo in den Schweinestall. Mit den Spezialistinnen Dr. Sandra Vagt und Katharina Fasselt geht die AGRAVIS Mythen in der Ferkelfütterung auf den Grund. Dazu gibt es praktische Ratschläge für die Aufzucht und Darmgesundheit – von Fütterungssystemen, Ammen bis hin zur richtigen Anwendung von Prestarter-Futter.

Mit Hinrich Brase von der AGRAVIS Future Farm sprechen die Moderatorin und der Moderator u. a. über die Saatgutbehandlung mit E-Vita und den neuen Praktikanten Erik, der das Team der Future Farm verstärkt. Bei den Traktor Tunes heißt wieder: Ohren auf und gut lauschen – und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.

Die aktuelle Folge finden Sie hier: agrav.is/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.800 Mitarbeitenden rund 8,8 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

