Neue Plattform stärkt Berufsbildung in der Praxis – MedVital AG lanciert berufsbildner-kurs.ch

Dietlikon, 29. Mai 2025 – Mit www.berufsbildner-kurs.ch startet die MedVital AG ein neues Weiterbildungsangebot für Ausbildungsverantwortliche in Betrieben. Die Plattform bietet einen praxisorientierten Berufsbildnerkurs, der sich an Fachpersonen richtet, die ihre pädagogischen und kommunikativen Fähigkeiten erweitern und Lernende gezielt begleiten möchten – etwa in Handwerk, Pflege, Verkauf, Logistik oder Administration.

Die Kurse sind modular aufgebaut, kombinieren Online-Elemente mit Präsenzunterricht und bieten maximale Flexibilität für Berufstätige. Teilnehmende erhalten verständliche Unterlagen, persönliches Coaching und direkt einsetzbare Instrumente für ihren Berufsalltag. Der Einstieg in den Berufsbildnerkurs ist jederzeit möglich – sowohl online als auch vor Ort.

Vorteile unseres Berufsbildnerkurses:

– Flexibler Einstieg ohne Wartezeiten

– Online-, Präsenz- oder Hybridunterricht

– Hoher Praxisbezug für den Berufsalltag

– Persönliche Begleitung durch erfahrene Ausbildner

– Kursunterlagen digital und in Papierform verfügbar

Das Angebot startet im Kanton Zürich und wird laufend auf weitere Regionen ausgeweitet, darunter Aargau, Bern und Basel. Wer einen Berufsbildnerkurs in Zürich oder der Deutschschweiz sucht, findet bei MedVital ein durchdachtes und alltagstaugliches Weiterbildungsangebot.

„Unsere Teilnehmenden schätzen besonders die klare Struktur, die persönlichen Rückmeldungen und die Flexibilität. Der Kurs passt sich dem Berufsalltag an – nicht umgekehrt“, erklärt Tobias Meier, Kursverantwortlicher bei MedVital AG.

Jetzt informieren, Kursstart wählen und mit wenigen Klicks zur praxisnahen Ausbildung anmelden:

www.berufsbildner-kurs.ch

Aus- und Weiterbildung.

Kontakt

MedVital AG

Tobias Meier

Obergrundstrasse 73

8305 Dietlikon

079 190 5000

https://berufsbildner-kurs.ch