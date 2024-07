Neue Pilatestrainer Ausbildung in Wuppertal ab 31.08.24

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 31.08.2024 09:30 Uhr

End: 01.09.2024 18:00 Uhr

Entry: 1490.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Am 31.08.24 und 01.09.24 startet die nächste Klasse der Tripada® Pilatestrainer Ausbildung in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal.

Schwerpunkt der Ausbildung bei Tripada® liegt auf dem Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. An insgesamt 5 Wochenenden werden die Teilnehmer in Theorie und Praxis umfangreich geschult. Hierzu werden die Pilatesübungen rückensicher und teilnehmerorientiert durchgeführt und angeleitet. Zudem lernen die Teilnehmer, die Übungen auf bestimmte Bereiche der Gesundheitsförderung anzuwenden. So werden die Pilatesübungen mit Kleingeräten, wie Rolle, Ball, Band und Handtrainern kombiniert und die Arbeit mit älteren Menschen thematisiert.

Bei uns lernen die Teilnehmer insbesondere auf Personen mit bereits bestehenden körperlichen Problemen, z.B. bei älteren Personen, gezielt einzugehen und die Pilatesübungen so anzupassen, dass sie für die Teilnehmer angenehm durchzuführen sind. Fehler zu erkennen und zu korrigieren ist ein wichtiger Teil unserer Pilates – Ausbildung. In Kleingruppen werden alle Basisübungen in Ausführung und Anleitung erarbeitet und korrigiert.

Unser Ziel ist es, Pilateslehrer auf einem fachlich hohen Niveau im Präventionsbereich auszubilden.

Die Ausbildung ist für alle geeignet, es werden keine besonderen Vorkenntnisse gefordert. Erfahrung im Unterrichten und im körperbezogenen Arbeiten sind jedoch von Vorteil, ebenso wie bereits mal an einem Pilateskurs teilgenommen zu haben. Dies sollte auf jedenfall begleitend zu der Ausbildung stattfinden, um die eigene Praxis weiter zu vertiefen. Dies ist zwar dringend empfohlen, besonders wenn man noch nicht viel Erfahrung mit Pilates gesammelt hat, ist jedoch kein obligatorischer Teil der Ausbildung.

Die Tripada® Pilates Ausbildung entspricht mit 100 Stunden den Kriterien des Leitfadens der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V für die Zulassung als Leistungsanbieter und kann dementsprechend für eine Qualifikation in der Fachkompetenz Pilates bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention benutzt werden. Ob eine grundsätzliche Möglichkeit für eine Zulassung bei der ZPP als Pilatestrainer besteht, muss bitte im Vorfeld selbst mit der ZPP geklärt werden, da hier vor allem die Grundqualifikationen ausschlaggebend sind.

Den Bildungsscheck NRW können wir annehmen.

Alle weiteren Infos zu der Ausbildung unter www.tripada.de/pilates-trainer-ausbildung

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1



https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.