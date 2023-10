Neue Partnerschaft zwischen Consist und SysAid

Consist und SysAid geben eine neue Partnerschaft bekannt, die die Leistungsfähigkeit von fortschrittlichem, generativem KI-basiertem IT Service Management in die D-A-CH-Region bringt.

Kiel – Consist und SysAid geben eine neue Partnerschaft bekannt. Diese neue strategische Allianz erfüllt die wachsende Nachfrage in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach umfassenden, ITIL-konformen Service-Management-Lösungen, die es IT-Profis ermöglichen, intelligenter und produktiver zu arbeiten.

„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit SysAid Technologies Ltd. bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von IT- und Enterprise-Service-Management-Lösungen, um Unternehmen und Branchen aller Größenordnungen im D-A-CH-Markt eine erstklassige, von generativer KI getriebene Service-Management-Plattform zur Verfügung zu stellen“, erklärt Nicolas Dohrendorf, Bereichsleiter Products and Delivery bei Consist Software Solutions.

Diese Partnerschaft wird die langjährige Erfolgsbilanz von Consist als Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services mit der Expertise von SysAid und dessen mehr als 20-jähriger globaler Erfahrung in der Zusammenarbeit mit IT-Organisationen kombinieren. So werden die Bereitstellung von Services weiterentwickelt und optimiert sowie unternehmensweite Mehrwerte generiert.

Die Einführung des digitalen Arbeitsplatzes hat die IT in den Mittelpunkt des Unternehmens gerückt. Dies hat es für IT-Abteilungen notwendig gemacht, das Service Management zu skalieren und auszubauen. Ziel ist es hierbei, eine besondere Erfahrung für die Mitarbeitenden und messbare Ergebnisse im gesamten Unternehmen zu bewirken. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein IT Service Management, das Tickets effizient und korrekt verwaltet, damit sich die IT-Mitarbeitenden auf strategischere Aufgaben konzentrieren können.

SysAid nutzt generative KI (Künstliche Intelligenz) und Automatisierung. Das unterstützt Teams im gesamten Unternehmen dabei, die täglichen Aufgaben intelligent und effizient zu bewältigen sowie die strategischen Initiativen umzusetzen, die entscheidende Impulse geben.

„SysAid ermöglicht Unternehmen aller Größen, ihre Wertschöpfungskette an entscheidenden Stellen zu automatisieren. Das erlaubt es Unternehmen, ihre IT-Experten zu entlasten und somit Raum für kritische Change-Prozesse zu schaffen“, sagt Nicolas Dohrendorf.

„Wir sind begeistert, mit Consist zusammenzuarbeiten, um Organisationen in der D-A-CH-Region auf einer transformativen Reise zu stärker von KI gesteuerten organisatorischen Prozessen und Dienstleistungen zu führen, die Intelligenz und Leichtigkeit in den Arbeitsalltag bringen“, sagte Avi Kedmi, CEO von SysAid. „In der gesamten Organisation orchestrieren wir ein Service Management, das generative KI einsetzt, um spezielle Daten zu nutzen, die von Tausenden von Kunden und Millionen von Nutzern gesammelt wurden. Dieses einzigartige Fachwissen ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich auf wertorientierte Aufgaben zu konzentrieren, und steigert die Produktivität des Unternehmens“.

Über SysAid

SysAid ist ein Unternehmen für Service-Automatisierung, das Software für IT-Teams anbietet, um alle Aspekte des Service Managements zu steuern. Von der Ticket-Sortierung über Workflows, die den Bedarf an manuellen, sich wiederholenden Aufgaben reduzieren, bis hin zur Befähigung der Benutzer, allgemeine IT-Probleme zu lösen. Die Service-Automatisierung von SysAid ermöglicht einen schnelleren Service, eine geringere Arbeitsbelastung und eine reibungslosere Erfahrung für Administratoren und Benutzer gleichermaßen. Und über die IT hinaus sorgt SysAid überall dort, wo es einen Service gibt – von der Personalabteilung bis zur Beschaffung – für intelligentere Abläufe. Mit über 5.000 Kunden arbeitet SysAid mit Organisationen zusammen, die von kleinen Unternehmen bis hin zu Fortune-500-Unternehmen in 140 Ländern reichen.

Weitere Informationen: https://itsm.sysaid.com/de

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

