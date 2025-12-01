Neue Partnerschaft von UpCloud und Futurice treibt europäische Datensouveränität voran

Helsinki / München, 1. Dezember 2025 – UpCloud, der führende europäische Cloud-Anbieter, geht eine Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen Futurice ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, der wachsenden Nachfrage nach europäischer Datensouveränität gerecht zu werden. Diese Kooperation „made in Finland“ ermöglicht es Unternehmen europaweit, sicher zu skalieren und gleichzeitig die Komplexität ihrer digitalen Transformation zu reduzieren.

Die Partnerschaft stellt sicher, dass Kundendaten vollständig dem finnischen Recht unterliegen und damit vor dem Zugriff durch US-amerikanische Rechtsprechung geschützt sind. Da UpCloud seinen Hauptsitz in Finnland hat und ausschließlich der dortigen Gerichtsbarkeit untersteht, ist die Speicherung der Daten in Europa garantiert und alle Daten können gemäß europäischen Vorgaben wie der DSGVO verarbeitet werden.

Futurice – in Deutschland an mehreren Standorten vertreten – unterstützt Unternehmen bei der Einführung souveräner Cloud-Infrastruktur von UpCloud mit Beratungs-, Architekturdesign- und Migrationsdienstleistungen. Gemeinsam bieten die beiden Partner damit einen kontrollierten, kosteneffizienten und sicheren Weg für alle Organisationen, die auf eine souveräne europäische Cloud-Plattform umsteigen möchten.

„Mit der Partnerschaft reagieren wir direkt auf die steigende Nachfrage nach europäischen, souveränen Cloud-Services. Gemeinsam mit Futurice können wir Lösungen bereitstellen, mit denen selbst hochsensible staatliche Daten geschützt und lokal verarbeitet werden können. Ich bin stolz darauf, dass wir dadurch hervorragende Services insbesondere für regulierte Branchen, den öffentlichen Sektor und jede Organisation anbieten können, die digitale Souveränität priorisiert“, sagt Arno Schäfer, CEO von UpCloud.

„Angesichts der rechtlichen, operativen und geopolitischen Risiken, die mit außereuropäischen Hyperscalern verbunden sind, überdenken viele Organisationen ihre Cloud-Strategie. Durch die Partnerschaft mit UpCloud können wir Kunden eine echte europäische Alternative bieten, die Rechtssicherheit, Transparenz und technische Exzellenz vereint. Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, ihre digitalen Geschäftsprozesse in einem sich schnell verändernden regulatorischen Umfeld zukunftssicher zu gestalten“, ergänzt Michael Samarin, VP, Head of Cloud & Partnerships bei Futurice.

Mit der Partnerschaft unterstreichen die beiden Unternehmen ihre gemeinsame Mission, die digitale Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit Europas durch souveräne und nachhaltige Cloud-Lösungen zu stärken.

UpCloud ist ein unabhängiger Anbieter souveräner Cloud-Services mit Sitz in Helsinki und globaler Präsenz auf vier Kontinenten, darunter acht Rechenzentren in Europa. Das 2011 gegründete Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro und beschäftigt 130 Mitarbeitende. UpCloud wurde 2011 gegründet, ist vollständig finnischer Besitz und operiert innerhalb des europäischen Rechtsrahmens. Weltweit vertrauen mehr als 10.000 Kunden auf UpClouds zuverlässige, performante und kosteneffiziente cloud-native Services auf einer proprietär entwickelten Infrastruktur.

