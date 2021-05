Neue Partnerschaft VDP und Vollherbst: Verstärkung im deutschen Wein-Netzwerk für internationale Markterfolge

Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter e. V. (VDP) aus Mainz und die Etiketten-Druckerei Vollherbst aus Endingen kooperieren in Zukunft in den Bereichen Wissensaustausch, Marken-Entwicklung, Nachhaltigkeit und Strategie. Ziel ist es, den deutschen Weinbau international voranzubringen: Beide Unternehmen leisten in ihren Branchen bereits jetzt Pionierarbeit, gebündelt als Team soll diese in Zukunft noch stärker vorangetrieben werden. Gemeinsam sind dem VDP und Vollherbst die Passion für Wein, der sehr hohe Qualitätsanspruch ihrer Arbeit und die Freude daran, Ideen zu entwickeln und Visionen umzusetzen.

In Zukunft werden Verband und Druckerei in regelmäßigem, direktem Austausch stehen und von der Erfahrung und Perspektive des anderen profitieren. Die VDP-Mitgliederbetriebe können an Trend- und Innovation-Workshops im Hause Vollherbst teilnehmen. Ihre Etiketten werden von erfahrenen Drucktechnikern auf Nachhaltigkeit, Wertsteigerung und Kostenoptimierung überprüft. Beide Partner bringen bereits ein sehr hochwertiges Netzwerk mit: Der VDP kooperiert beispielsweise mit Zwiesel Kristallglas oder der BT-Watzke Kapselfabrik. Vollherbst besitzt ein Netzwerk zu nationalen und internationalen Marken- und Packaging-Agenturen und ist als erste Druckerei überhaupt Mitglied bei Fair´n Green, einem Siegel für Nachhaltigkeit im Weinbau.

Die Akteure verbinden eine ähnlich lange Tradition, Entwicklung und Zukunftsausrichtung. Der VDP wurde 1910 als VDNV (Verband deutscher Naturweinversteigerer e. V.) gegründet. Heute zählen fast 200 Mitgliedsbetriebe aus allen deutschen Anbaugebieten zum VDP. Die familiengeführte Druckerei Vollherbst in Endingen am Kaiserstuhl feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Zwischen den Gründungsdaten des VDP und Vollherbst liegen nur elf Jahre. Im Laufe der Zeit entwickelten sich beide zu erfolgreich agierenden Playern auf dem Markt, sowohl national als auch international.

Hilke Nagel, Geschäftsführerin VDP: “Als Verband möchten wir mit visionären Kooperationspartnern zusammenarbeiten, die sich auf gleichem Niveau in Sachen Qualität und Erfahrung bewegen. Vollherbst passt als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, das sowohl innovativ als auch nachhaltig denkt und handelt, sehr gut zum VDP – unsere Mitglieder sind ebenso aufgestellt und verfolgen dieselben Ziele.”

Matthias Vollherbst, Geschäftsführender Gesellschafter Vollherbst: “Unsere Werte und Visionen passen zueinander. Sowohl der VDP als auch wir haben höchste Ansprüche an Service und Qualität und große Freude an konzeptioneller Arbeit. Mein Urgroßvater, unser Unternehmensgründer, war nicht nur Buchbindermeister, sondern auch Winzer. Bis heute identifizieren wir uns als Druckerei daher in höchstem Maße mit der Weinbranche.”

Über Vollherbst

Das 1921 gegründete Familienunternehmen Vollherbst ist führender Anbieter hochveredelter Premiumetiketten in den Bereichen Wein, Sekt und Spirituosen sowie Lebens- und Genussmittel. Seit 2020 ist Matthias Vollherbst in vierter Generation Inhaber des Unternehmens mit Sitz in Endingen am Kaiserstuhl. Innovative Ideen sowie ein tiefes Verständnis für die Werte und Herausforderungen seiner Kunden zeichnen das Unternehmen Vollherbst aus.

Für ihre Innovationskraft erhielt die Druckerei das “Top 100-Siegel 2021” und wurde bei den “Druck & Medien Awards” Anfang 2021 zum Drucker des Jahres in der Kategorie Nachhaltigkeit gekürt.

Mit innovativen Ideen und individuellen Veredelungskonzepten steigert Vollherbst die Bekanntheit und den Verkaufserfolg seiner Kunden: Ein Produkt wird durch das Etikett zur Marke.

Das Unternehmen entwickelt darüber hinaus neue zukunftsfähige Produkte wie die Augmented-Reality-App “LABELinmotion” oder das “craftLABEL”. Jährlich entwickelt und produziert ein Team von 110 etikettenverliebten Mitarbeiter:innen über 500 Mio. Nassleim- und Selbstklebeetiketten auf modernsten Anlagen. Vollherbst ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv: Rund 40 Prozent der Kunden stammen aus der Schweiz, aus Südafrika und Frankreich.

Firmenkontakt

VollherbstDruck GmbH

Theresa Morand

Lichteneckstraße 1

79346 Endingen

+49 7642 681 157

theresa.morand@vollherbst.com

http://www.vollherbst.com

Pressekontakt

meister-plan // Bettina Meister

Bettina Meister

Traubenstraße 20

70176 Stuttgart

+497112635443

pr@meister-plan.de

http://www.meister-plan.de

Bildquelle: Yummy Stories und Peter Bender