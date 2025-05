Neue Partnerschaft im Healthcare-Bereich: united communications kooperiert mit Dr. Martina Hänsel

Berlin, 14. Mai 2025 – Die Berliner PR- und Marketingagentur united communications startet eine strategische Partnerschaft mit der Pharma- und Healthcare-Expertin Dr. Martina Hänsel. Gemeinsam unterstützen sie etablierte Unternehmen sowie Start-ups bei der Produktstrategie inklusive regulatorischer Beratung sowie bei der Einführung und Vermarktung von Rx- und OTC-Arzneimitteln – mit besonderem Fokus auf patientenzentrierte Kommunikation und Trainings. „Mit Dr. Martina Hänsel bündeln wir Fach- und Kommunikationsexpertise im Pharma- und Healthcare-Bereich und schaffen ein Angebot, das die gesamte Wertschöpfungskette von wissenschaftlich evidenten Produkt- und Service-Innovationen in der Pharmazie und im Gesundheitswesen abdeckt: also von der Konzeption bis zum Launch und der Markterschließung“, so Gunhild Flöter, Account Director bei united communications.

Dr. Martina Hänsel ergänzt: „Gerade in einem sensiblen und stark regulierten Umfeld wie dem Gesundheitswesen setzen die gesetzlichen Vorgaben den Rahmen, wie Healthcare-Produkte eingeführt und promotet werden dürfen. In jedem Fall sind für eine glaubwürdige und erfolgreiche Marketingkommunikation medizinisches und regulatorisches Fachwissen sowie eine präzise, kreative Umsetzung unabdingbar. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit dem Team von united communications anspruchsvolle Projekte zu realisieren.“

Über Dr. Martina Hänsel

Dr. rer. nat. Martina Hänsel studierte Biologie an der Universität Leipzig mit Schwerpunkten in Neurobiologie, Immunbiologie und Zellbiologie. Sie promovierte im Bereich Neuroembryologie. Nach ersten Berufsjahren im medizinisch-wissenschaftlichen Außendienst war sie in verschiedenen Positionen im Produkt- und Brand-Management international tätiger Pharmaunternehmen tätig – mit Verantwortung für Rx- und OTC-Arzneimittel sowie gesundheitsbezogene Produkte (Medizinprodukte, Kosmetika, Lebensmittel). Seit 2011 arbeitet sie freiberuflich als Beraterin und Interim Managerin mit den Schwerpunkten Medical Advisory, Patient Affairs, Regulatory Affairs und strategisches Launch Management.

Über united communications

united communications ist eine in Berlin ansässige PR- und Marketingagentur. Seit 1995 bietet die Agentur ihren Kunden neben strategischer Beratung alle Leistungen für nachhaltige Kommunikations- und Imagekampagnen, erfolgreiche Produkteinführungen, überzeugende Stakeholder-Dialoge sowie wirksame Kommunikationslösungen für Veränderungsprozesse – auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Darüber hinaus unterstützt das Agenturteam Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte und Vertriebskanäle. united communications arbeitete unter anderem für die europäische Allergiestiftung ECARF sowie verschiedene Start-ups und ist seit mehr als einem Jahrzehnt für die Stiftung Tinnitus und Hören Charite tätig.

