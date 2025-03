Neue Partnerschaft: IdentPro x Waku Care

Maximale Effizienz und Verfügbarkeit

Die Partnerschaft zwischen IdentPro und WAKU Care markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur vollständig digitalisierten und ausfallsicheren Intralogistik. Die Kombination aus Echtzeit-Lokalisierung und vorausschauender Wartung setzt neue Maßstäbe in puncto Transparenz, Effizienz und Betriebssicherheit – und das ohne bauliche Veränderungen oder zusätzliche Infrastruktur.

WAKU Care: Vorausschauende Wartung

WAKU Care ist ein intelligentes System zur präventiven Wartungsüberwachung von Anlagen in Lager und Logistik. Durch die kontinuierliche Analyse von Betriebsdaten werden potenzielle Störungen frühzeitig erkannt – noch bevor sie zu Ausfällen führen. So lassen sich Stillstände vermeiden, Wartungskosten reduzieren und die Lebensdauer der eingesetzten Systeme nachhaltig verlängern.

Bild waku

Holistische Intralogistik

Die Kombination aus dem Warehouse Execution System (WES) von IdentPro und der Wartungslösung WAKU Care ermöglicht eine durchgängig digitale Steuerung und Überwachung von intralogistischen Prozessen. Das WES liefert in Echtzeit ein zentimetergenaues, digitales Abbild des gesamten Lagers – inklusive aller Warenbewegungen. Ergänzt um die präventive Instandhaltungslogik von WAKU Care profitieren Unternehmen gleich doppelt: durch maximale Transparenz und Effizienz in der Prozesssteuerung sowie durch eine dauerhaft hohe Verfügbarkeit ihrer Fahrzeugflotte.

Die Echtzeitdaten des digitalen Zwillings – kombiniert mit vorausschauender Wartung – schaffen die Grundlage für fundierte Entscheidungen, stabile Abläufe und eine belastbare Supply Chain – auch unter volatilen Marktbedingungen.

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Pressekontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-28



http://www.identpro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.