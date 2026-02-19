Neue Partnerschaft: Akeneo und Stripe stärken Unternehmen im KI-basierten Commerce

-Produkte werden über eine einzige Integration mit der Agentic Commerce Suite für KI-Agenten auffindbar.

Düsseldorf – 19. Februar 2026_ Akeneo, die Product Experience Company (PX) und führender Anbieter von Produktinformationsmanagement-Lösungen (PIM), verkündet die Partnerschaft mit dem Zahlungsdienstleister Stripe. Beide Unternehmen wollen Händler dabei unterstützen, sich auf den sogenannten Agentic Commerce vorzubereiten. Dabei handelt es sich um Kaufprozesse, bei denen KI-Agenten (Künstliche Intelligenz) die Verbraucher bei der Produktauswahl unterstützen und – je nach Anwendung – auch selbst Bestellungen und Zahlungen auslösen.

KI verändert Produktsuche und Kaufprozesse

Konsumenten nutzen immer häufiger KI-Assistenten und chatbasierte Benutzeroberflächen, um Produkte zu suchen und auszuwählen. Damit diese Anwendungen zuverlässig funktionieren, braucht es strukturierte und aktuelle Produktdaten. In der Praxis liegen solche Informationen jedoch häufig verteilt in verschiedenen Systemen vor und sind nicht einheitlich gepflegt.

Integration verbindet Produktdaten mit Checkout und Zahlung

Kern der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist die Integration von Akeneo in der „Agentic Commerce Suite“ von Stripe. Händler können damit Produktinformationen wie Beschreibung, Preis und Verfügbarkeit so bereitstellen, dass sie in KI-basierten Oberflächen nutzbar werden. Im Rahmen der Partnerschaft konzentriert sich Akeneo auf die Bereiche Produktdaten- und Experience. Unternehmen können dadurch ihre Produktinformationen anreichern, validieren und für KI-basierte Kanäle bereitstellen. Stripe ist weiterhin für die Themen Checkout, Zahlungsabwicklung, Betrugsschutz sowie Funktionen als Merchant of Record verantwortlich.

Zentrale Vorteile der Partnerschaft im Überblick:

-Produkte können über eine einzige Integration mit der Agentic Commerce Suite für KI-Agenten auffindbar gemacht werden.

-Checkout- und Zahlungsprozesse lassen sich vereinfachen, während Unternehmen die Kontrolle über die Customer Experience behalten.

-Produktinformationen können kontinuierlich aktualisiert und mit minimalen operativen Änderungen in bestehenden Systemen bereitgestellt werden.

„KI-Agenten liefern nur dann verlässliche Einkaufserlebnisse, wenn sie auf zentral gepflegte und aktuelle Produktinformationen zugreifen können“, sagt Max Henrychowski, General Manager bei Akeneo. „Gemeinsam mit Stripe erleichtern wir es Unternehmen, Produktdaten für eine KI-basierte Produktsuche nutzbar zu machen und zugleich den Checkout- und Zahlungsprozess abzuwickeln.“

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

