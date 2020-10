Neue Partner: R/GA arbeitet für United Colors of Benetton

Agentur unterstützt legendäre Modemarke bei der Transformation ihrer Omnichannel-Strategie

London/Berlin, 02.10.2020 – Partner für digitale Transformation: Durch Covid-19 verändert sich das Einkaufsverhalten von Konsumenten aktuell immer schneller. Als Reaktion auf diese Entwicklung holt sich United Colors of Benetton nun Unterstützung bei R/GA. Die Agentur übernimmt die Aufgabe, die globale Omnichannel-Strategie des Modelabels neu zu definieren und das E-Commerce-Erlebnis von Benetton.com zu verändern. Der neue digitale Auftritt wird in 25 Ländern, 6 Sprachen und drei Währungen eingeführt und soll ab Dezember 2020 ausgerollt werden.

“Da das digitale Benetton-Erlebnis aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen wichtiger denn je ist, freuen wir uns, als neuer Partner für die digitale Transformation an Bord zu sein. In der kommenden Zeit werden wir dafür sorgen, diese legendäre Marke zu stärken und eine neuartige E-Commerce-Plattform zu schaffen, die sie von der Konkurrenz abhebt”, so Rebecca Bezzina, SVP Managing Director R/GA London.

Da Verbraucher einen immer größeren Wert auf ihre digitale Erfahrung mit Marken legen, setzt United Colors of Benetton auf R/GAs besondere Fähigkeit, die sich schnell ändernden Bedürfnisse von Kunden zu erkennen, sowie auf die ausgewiesene Transformationsexpertise im Einzelhandels- und Modebereich. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfolgt R/GA das Ziel, durch ein stärkeres digitales Erlebnis die Nachfrage nach Benetton-Produkten bei Kunden des Unternehmens zu steigern und das Geschäft zukunftssicher aufzustellen.

“Wir wollten mit einer Agentur zusammenarbeiten, die die komplexen Herausforderungen und unterschiedlichen Störungen, mit denen die Modebranche derzeit konfrontiert ist, vollständig verstanden hat. Und das gilt für R/GA in vollem Umfang. Seit wir das Team über Zoom kennengelernt haben, erweisen sie sich als der richtige Partner für die Transformation unserer digitalen Vision. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit”, so Antonio Patrissi, Group Chief Digital Officer bei Benetton.

Über R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Firmenkontakt

R/GA

Anke Piontek

Schönhauser Allee 37

10435 Berlin

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

https://www.rga.com/offices/berlin

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @Copyright_UnitedColorsOfBenetton