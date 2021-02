Neue Option bei diffusem Haarausfall: Pantovigar® vegan

Frankfurt, 09.02.2021 – Wenn Frauen plötzlich mehr Haare in der Bürste oder im Waschbecken entdecken, sind sie geschockt. Haarausfall ist ein Albtraum – schließlich ist schönes, volles Haar das Schönheitsideal, von dem alle träumen. Handelt es sich um diffusen Haarausfall, bietet das neue Pantovigar® vegan eine Nährstoffkombination aus B-Vitaminen, Cystin und Mineralstoffen zur Versorgung der Haarwurzeln und für gesundes Haarwachstum. Denn es ist wissenschaftlich belegt, dass Nährstoffdefizite eine wichtige Rolle bei diffusem Haarausfall spielen. Neu ist auch, dass die Kapseln vegan, gluten- und laktosefrei sind.

Doch vor jeder Aktivität steht die Diagnose: Fallen Haare aus, muss die genaue Ursache geklärt werden. Denn nur wenn diese sicher feststeht, kann man mit den richtigen Gegenmaßnahmen beginnen. Es ist also ratsam, einen Hautarzt aufzusuchen. Manche von ihnen sind auf Haarausfall spezialisiert, bieten auch Haarsprechstunden an. Die drei häufigsten Arten von Haarausfall sind für Ärzte meist sehr gut voneinander zu unterscheiden:

Die häufigste Form: erblich bedingter Haarausfall

Bei Männern handelt es sich zu 95 Prozent um erblich bedingten Haarausfall (androgenetische Alopezie), von dem aber auch Frauen betroffen sein können. Bei Frauen kündigt sich das Problem mit lichter werdendem Haar im Scheitelbereich an, Männer bekommen zunächst die berühmt-berüchtigten Geheimratsecken. Die Haarwurzeln reagieren überempfindlich auf das Hormon DHT (Dihydrotestosteron), ein Abbauprodukt von Testosteron. Das Hormon verkürzt die Wachstumsphase deutlich, bis die Haarwurzeln verkümmern und gar keine neuen Haare mehr ausbilden.

Ursache unbekannt: kreisrunder Haarausfall

Die zweithäufigste Form ist der kreisrunde Haarausfall (Alopecia areata), der Frauen und Männer gleichermaßen treffen kann. Die Ursache ist noch nicht geklärt, es spielen aber offenbar genetische und Umweltfaktoren eine Rolle. Vieles spricht auch für ein gestörtes Immunsystem: Die Abwehrzellen richten sich gegen Zellen in den Haarwurzeln. Es kommt zu lokalen Entzündungsreaktionen, die das Haarwachstum beeinträchtigen und am Ende zum Haarausfall führen.

Meist ein Frauen-Problem: diffuser Haarausfall

Beim diffusen Haarausfall, der häufiger bei Frauen auftritt, wird das Haar auf dem gesamten Kopf lichter. Von kahlen Stellen bleiben sie verschont. Trotzdem ist auch eine diffuse Alopezie sehr belastend. Ursachen dafür gibt es viele. Stress kann ebenso diffusen Haarausfall hervorrufen wie fiebrige Infektionen, Stoffwechselstörungen, Medikamente (z.B. Blutverdünner oder Beta-Blocker) oder hormonelle Umstellungen (z.B. Geburt oder Wechseljahre). Gelingt es, den Auslöser zu ermitteln und ist er behandelbar, sollten Betroffene möglichst schnell mit einer Therapie beginnen. Grundsätzlich ist die Haarwurzel bei diffusem Haarausfall gesund, ihr stehen aber oft zu wenig Nährstoffe wie Aminosäuren und Vitamine zur Verfügung. Die Folge: Die Haarwurzel schafft es nicht mehr, ein gesundes Haar zu produzieren. Die Wachstumsphase des Haars wird kürzer, es fällt vorzeitig aus.

Pantovigar® vegan versorgt das Haar mit wichtigen Nährstoffen

Frauen, die mit diffusem Haarausfall zu kämpfen haben, sollten die Haarwurzeln also mit den nötigen Nährstoffen versorgen. Das neue Pantovigar® vegan enthält eine Nährstoffkombination aus B-Vitaminen wie Pantothensäure (Vitamin B5), Thiamin (Vitamin B1), Biotin (Vitamin B7) und Folsäure sowie Cystin und Spurenelementen wie Eisen und Zink. Die Kapseln sind vegan, gluten- und laktosefrei. Pantovigar® vegan ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (“bilanzierte Diät”) und ist rezeptfrei exklusiv in Apotheken erhältlich.

Weitere Tipps für schöne Haare

Jeder kann selbst etwas für ein gesundes Wachstum und schöne Haare tun – gewusst wie, ist es gar nicht so kompliziert:

– Regelmäßige Bewegung bringt den Kreislauf auf Trab und sorgt für eine gute Durchblutung der Haarfollikel. Gleiches gilt übrigens für angenehme Kopfmassagen.

– Der Verzicht auf Zellgifte wie Nikotin und Alkohol hilft auch den Haaren.

– Ausreichend Schlaf und regelmäßige Entspannung tun immer gut – übrigens auch den

Haaren. Ist das Leben zu stressig, können sie vermehrt ausfallen.

– Gesundes, ausgewogenes Essen mit viel Obst und Gemüse versorgt die Haare

dauerhaft mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen.

– Pantovigar® Shampoo und Tonic für Frauen unterstützen ein gesundes Haarwachstum.

Die Shampoo-Inhaltsstoffe wie AnaGain TM, eine auf Erbsenextrakt basierende

Substanz, die reich an Phytonährstoffen ist, Koffein und B-Vitamine stärken das Haar,

verbessern dessen Qualität und erhöhen die Widerstandskraft.1 Das Tonic sorgt für

dichteres Haar, reduziert Haarausfall und aktiviert ein gesundes Haarwachstum. Dafür

sorgen AnaGain TM, Koffein, B-Vitamine und Follicusan TM, das aus einem Michsäure-Komplex und Aminosäuren besteht.2

– Das Haar sollte nach dem Waschen nicht zu stark mit dem Handtuch trocken gerubbelt werden. Leichtes Ausdrücken des Wassers und anschließendes Vortrocknen unter einem Handtuch ist besser! Außerdem nicht zu heiß föhnen und Bürsten mit Naturborsten verwenden.

– Beim Blondieren und Färben kann man viele, fürs Haar ungünstige Fehler machen. Auch hier ist der Friseur Experte!

– Im Sommer freuen sich die Haare über Schutz vor Salzwasser und Sonnenstrahlen, denn beides stresst sie sehr. Hilfreich sind eine Kopfbedeckung und Extra-Pflege.

Weitere Informationen über diffusen Haarausfall und andere Haarprobleme finden Betroffene auf der Website www.haar-ausfall.com. Hier können sie sich auch hilfreiche Broschüren bestellen oder direkt herunterladen.

