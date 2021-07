Neue Niederlassung von Tempo-Team Personaldienstleistungen in Bielefeld

Wachstum auch während Corona: Seit Februar 2021 bietet die neue Tempo-Team Niederlassung in Bielefeld attraktive Stellenangebote in Westfalen und deutschlandweit.

Bielefeld, 2. Juli 2021 – Im Februar 2021 eröffnete der Personaldienstleister Tempo-Team eine neue Niederlassung in Bielefeld. Aktuell sind bereits viele regionale Stellenangebote im Bereich Lager und Logistik, in der Produktion sowie in der Pharma-Branche vorhanden. Das Angebot wird stetig ausgebaut. Für Ortsunabhängige bietet Tempo-Team Bielefeld eine interessante Beschäftigung als Sicherungsposten auf Baustellen und in Industrieanlagen in ganz Deutschland an.

“Es war ein sehr guter Start trotz der aktuellen Umstände”, freut sich Bahar Satici, die seit dem 1. Juli 2021 als Regionalleiterin Rhein-Ruhr sowohl für die neue Tempo-Team Niederlassung in Bielefeld als auch für die Niederlassungen in Köln, Greven, Dortmund und Essen verantwortlich ist. “Ursprünglich war der Standort in Bielefeld lediglich als Rekrutierungsbüro geplant. Bedarf und Nachfrage auf dem regionalen Arbeitsmarkt legten die Gründung einer eigenständigen Niederlassung nahe. Ab September 2021 wird unser Büro in Bielefeld bereits mit zwei Personalfachleuten dauerhaft besetzt sein.”

Hilfreich für den gelungenen Start ist auch die enge und gute Zusammenarbeit mit den Personalberatern und Personaldisponenten von Randstad. Tempo-Team Personaldienstleistungen ist ein Mitglied der Randstad Gruppe, wird jedoch als eigenständiges Unternehmen und mit eigener Firmenkultur geführt.

“Die Zusammenarbeit mit Randstad öffnet uns in der Region natürlich viele Türen. Wir können unseren Bewerbern von Anfang an viele interessante Stellenangebote machen”, erklärt Bahar Satici. “Innerhalb kurzer Zeit haben wir auch selbst attraktive Kundenunternehmen gewonnen. Derzeit führen wir zahlreiche weitere Gespräche.”

Aktuell hat Tempo-Team in Bielefeld und Umgebung verschiedene Stellen in der Produktion und Fertigung, für Mitarbeiter im Bereich Lager und Logistik mit und ohne Staplerführerschein sowie als Produktionsmitarbeiter oder Helfer mit Erfahrung im Pharmabereich zu besetzen.

“Fast täglich kommen neue Jobangebote hinzu.” Bahar Satici lädt alle interessierten Arbeitssuchenden zu einem Blick in die Online-Jobbörse des Personaldienstleisters ein:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=188

Ihre Mitarbeiter und Bewerber haben für die erfahrene Personalexpertin grundsätzlich einen ganz besonderen Stellenwert: “Wir möchten nicht nur Arbeitsplätze besetzen, sondern Chancen eröffnen. Schon bei der Einstellung ermutigen wir unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit uns zu sprechen, wenn sie für sich Entwicklungschancen sehen und diese nutzen möchten. Wir klären dann mit den Auftragsunternehmen, welche Möglichkeiten es gibt, um sich im Rahmen des Einsatzes zu verändern und zu entwickeln. Beispielsweise kann dies der Erwerb des Staplerscheins oder anderer Qualifikationen sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann neue Aufgaben übernehmen und auch in höhere Entgeltgruppen aufsteigen.”

Weitere Informationen zum Personaldienstleister Tempo-Team in Bielefeld:

https://www.tempo-team.com/bielefeld.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

