Neue Mitarbeiter: Globale Inhouse-Agentur OLIVER will den deutschen Markt revolutionieren

Mit David Haycox als Managing Partner EMEA Sales & Growth und Bettina Frohn als Managing Partner Germany

Erlangen, 16. Juni 2025 – OLIVER ist seit 2004 mit seinen einzigartigen Inhouse-Lösungen weltweit erfolgreich tätig. Die Agentur konzentriert sich nun auf ihr Geschäft in Deutschland und verstärkt ihr Managementteam mit zwei erfahrenen Spezialisten aus den eigenen Reihen. David Haycox wurde zum Managing Partner EMEA Sales & Growth befördert und Bettina Frohn ist als Managing Partner zu OLIVER Deutschland gestoßen.

OLIVER vertraut seit 2015 auf die Expertise von David Haycox. Als Senior Sales Director hat er nicht nur das Wachstum der Agentur von 500 auf 5.000 Mitarbeiter in den letzten 10 Jahren begleitet, sondern mit seiner erfolgreichen Arbeit in der Kundenakquise auch maßgeblich dazu beigetragen.

Bettina Frohn, Managing Partner, Deutschland, wurde ebenfalls für eine langfristige Zusammenarbeit gewonnen. Sie fördert Teamführung, Wachstum und maßgeschneiderte KI- und Technologielösungen für globale Kunden in der DACH-Region. Durch ihre Zusammenarbeit mit internationalen Kunden wie Bang & Olufsen, L’Occitane en Provence und dem FC Liverpool bringt sie einen reichen Schatz an Führungskompetenz und Erfahrung in den Bereichen Branding, Kampagnen und Markenkommunikation mit, von dem Teams und Kunden gleichermaßen profitieren.

Die weltweit tätigen Inhouse-Spezialisten von OLIVER sind mit ihrem Ansatz, der sich auf maßgeschneiderte Inhouse-Agenturlösungen in Kombination mit der weltweit besten KI- und Automatisierungstechnologie konzentriert, in über 50 Ländern erfolgreich. Die Agentur ist seit 2016 auch auf dem deutschen Markt vertreten und arbeitet für Kunden wie Google, Unilever, Bayer, adidas und andere Top-Marken. Mit der neuen Personalbesetzung soll das einzigartige Modell nun noch mehr Unternehmen in Deutschland erreichen.

„Seit 21 Jahren konzentriert sich OLIVER ausschließlich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Inhouse-Agenturlösungen, die besser, schneller und kostengünstiger funktionieren. OLIVER ist nun das Herzstück der Brandtech-Gruppe und nutzt die weltweit besten KI-Technologien, darunter Pencil Pro, um unseren Kunden Ergebnisse zu liefern, die nachweislich 62 % schneller, 55 % kostengünstiger und 40 % effektiver sind als die Benchmarks der Werbetreibenden. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für dieses Angebot auf dem deutschen Markt zu schärfen, da es in der aktuellen Wirtschaftslage besonders attraktiv ist und immer mehr Unternehmen offen für neue Ideen sind und daran interessiert sind, neue Ansätze auszuprobieren“, sagt David Haycox, Managing Partner EMEA Sales & Growth.

Haycox ist überzeugt, dass OLIVER in einer hervorragenden Position ist, da die Agentur seit 2019 Teil der Brandtech Group ist, einem führenden Anbieter von Marketingtechnologie mit Schwerpunkt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Brandtech Group nutzt „Pencil Pro“ als wichtigste Plattform, die auch bei OLIVER seit Beginn der KI-Revolution im Einsatz ist. Pencil Pro reduziert nicht nur die Produktionskosten für die Erstellung von Anzeigen, sondern die KI-generierten Anzeigen erzielen im Durchschnitt auch eine doppelt so hohe Performance.

„Durch den frühzeitigen Einsatz von „Pencil Pro“ und die Einbettung der Plattform in die Agenturprozesse konnte OLIVER dank seines Inhouse-Ansatzes seine ohnehin schon hohe Effizienz weiter steigern. Wir freuen uns darauf, dies auch für neue Kunden unter Beweis zu stellen“, sagt Bettina Frohn, Managing Partner in Deutschland.

OLIVER ( https://de.oliver.agency/) arbeitet mit mehr als 200 Kunden in 46 Ländern zusammen und ist eine der weltweit am häufigsten ausgezeichneten Agenturen: Im Jahr 2024 baute die Agentur ihre Erfolgsbilanz bei den Campaign Agency of the Year Global Awards weiter aus und gewann die Auszeichnungen „Campaign’s Global Customer Engagement Agency of the Year“ (Silber), „Global In-House Agency of the Year“ für Unilevers U-Studio (Bronze) und „Global Digital Innovation Agency of the Year“ (Bronze). OLIVER wurde außerdem für seine kontinuierliche Arbeit im Bereich der nachhaltigen Produktion als „AdGreen’s #1 Superuser“ ausgezeichnet – ein Beweis für das Engagement von OLIVER, seine Umweltbelastung zu reduzieren und die Dekarbonisierungsbemühungen seiner Kunden zu unterstützen.

OLIVER ist Teil der Inside Ideas Group (IIG), die sich im Januar 2019 der Brandtech Group angeschlossen hat, um ihren Kunden Zugang zu modernsten Marketing-Technologielösungen in den Bereichen KI, AR und Metaverse zu bieten.

Die Brandtech Group ist eine der anerkanntesten Stimmen in der Marketingbranche, wenn es um die Vorhersage und den Übergang zu KI-gesteuertem Marketing, einschließlich generativer KI, geht. Sie wurde von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt 2021 und von CB Insights zu einem der wertvollsten privaten Einhörner der Welt gekürt.

Firmenkontakt

OLIVER Germany

Bettina Frohn

Bahnhofplatz 6

91054 Erlangen

–



https://de.oliver.agency

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln, Germany

+49 221 924 281 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: OLIVER Germany