Neue Methode: Rauchfrei in 14 Tagen

Binaurale Beats und DMH®-Methode

Warum es dir dein Unterbewusstsein nicht gestattet, endlich mit dem Rauchen aufzuhören: Wer endlich mit dem Rauchen aufhören möchte und seine Gesundheit in dieser schwierigen Zeit unterstützen will, befindet sich mit der DMH®-Methode und den Binauralen Beats von DM-Harmonics auf der Zielgeraden. Denn: Es ist das Unterbewusstsein, das einen immer wieder in alte Verhaltensmuster hineinzieht, auch wenn der Wille stark ist. Ohne Änderungen im Unterbewusstsein fällt die Chance, endlich rauchfrei zu sein, nahezu auf 0 Prozent. Die wissenschaftlich erwiesenen Audioprogramme von DM-Harmonics wirken direkt im Schlaf. Mit dem “Anti-Raucher-Code – Nichtraucher in 2 Wochen” (kurz ARC) kann jeder zum Nichtraucher werden – und das sogar innerhalb von nur 14 Tagen.

Die Situation ist immer gleich. Der Wunsch, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, ist groß, doch die Sucht hat einen fest im Griff. Der Zigarettenverzicht gelingt einige Tage, doch dann braucht es nur einen kurzen Moment, etwas Stress, und das alte Verhalten ist wieder da. “Wer einfach nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören, hat selbst keine Schuld”, sagt Andreas Bernknecht, Mitgründer von DM-Harmonics und Entwickler der DMH®-Methode. Er erklärt, wieso es so schwer ist, die Gewohnheit Rauchen aufzugeben und wie sich der Anti-Raucher-Code von anderen Methoden / Mitteln unterscheidet. “Der ARC setzt nicht bei den Symptomen an, sondern an der Ursache: Im Unterbewusstsein. Dort ist das Verlangen nach der Zigarette durch Glaubensmuster und Überzeugungen (Beispiel: “Die Zigarette entspannt mich”) verankert. Binaurale Beats mit der DMH®-Methode öffnen mit ausgewählten Tönen und Frequenzen das Unterbewusstsein und lassen so das neue Wissen – nämlich, wie es ist, ein Nichtraucher zu sein – gezielt einfließen. Wenn ich im Unterbewusstsein verankere, dass ich Nichtraucher bin, dann kann mein Bewusstsein auf eine Zigarette verzichten.”

Mit der DMH®-Methode und den Binauralen Beats von DM-Harmonics kann jeder Nichtraucher werden. Problem erkennen – Kopfhörer aufsetzen – DM-Harmonics-Audiodateien hören – Glaubensmuster auflösen – Ziel erreichen!

Der Anti-Raucher-Code ist für alle (noch) Raucher geeignet, die

– endlich wieder rauchfrei sein wollen

– nicht mehr nach Qualm riechen möchten

– sich wünschen, ohne morgendlichen Husten frei durchatmen zu können

– ihren Fokus auf Gesundheit und Fitness legen

– kein Geld mehr für Zigaretten ausgeben wollen

Der Anti-Raucher-Code bietet folgende Vorteile:

– Das Programm ist sofort online verfügbar

– es bedarf keiner langweiligen und zeitraubenden Verhaltenstherapie

– es gibt gibt keine nervenden Durchhalteparolen, sondern liebevolle Unterstützung bei Suchtgedanken

– es braucht keine Ersatzbefriedigung wie Kaugummi, etc.

Das Set “Anti Raucher Code – Nichtraucher in 2 Wochen” beinhaltet ein komplettes Rauchfrei-Programm

– Die Hauptaudio “Höre dich zum Nichtraucher” (ca. 50 Minuten)

– Das Alpha-Video zur Reinigung und Visualisierung der Zellen und Organe

– Die Alpha-Audio-Datei zur Reinigung und Vitalisierung der Zellen und Organe

– Die Audiodatei “Das Verlangen stillen – Meine Engelszeit”

– 14 motivierende Begleitvideos als Videocoaching

– 2 Folgevideos für die Zeit danach

– 4 Erklärvideos

Nähere Informationen

https://dmh.link/rauchfrei

Kontakt:

DM-Harmonics GmbH

St. Martins-Ring 35

9492 Eschen

Liechtenstein

Geschäftsführer: Andreas Bernknecht

Webseite: https://dm-harmonics.com/

Pressekontakt:

Britta Stobbe

E-Mail: presse@dm-harmonics.com

Die DM-Harmonics GmbH mit Geschäftsführer Andreas Bernknecht bietet mit ihrer DMH®-Methode und den Binauralen Beats Audio- und Videoprogramme an, die entscheidend auf dem Weg zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität sowie mehr Freude und Glück unterstützen.

