Neue medizinische Allround-Zahncreme mit Putzindikator

Zahncreme Plaque Checker® von Mara Expert gibt gutes Gefühl beim Zähneputzen

Der neue Plaque Checker® von Mara Expert ist eine hochwertige, medizinische Zahncreme, die automatisch eine Bestätigung für gutes Zähneputzen liefert. Bei sorgfältigem Putzen erstrahlen die Zähne blitzblank. Übrige Plaque erscheint als blaue Einfärbung, die durch weiteres Putzen automatisch verschwindet. Abgerundet wird das Pflegeerlebnis durch die Frische der Himalaya-Minze. Plaque Checker® ist eine medizinische Zahnpasta zur täglichen Zahnpflege für alle, die bewusst mit ihrer Gesundheit umgehen.

Durch die Formel mit Zink und Phyrophosphat beseitigt und verhindert der Plaque Checker® die Bildung neuer Ablagerungen. Fluorid und Xylit remineralisieren und stärken Zahnschmelz und Zahnhals. Gegen schmerzempfindliche Zähne setzt der Plaque Checker® auf das klinisch bewährte Kaliumsalz. Panthenol, die Vitamine E und B5 kräftigen das Zahnfleisch und beugen Zahnfleischbluten vor. Somit ist der Plaque Checker® die ideale, medizinische Allround-Zahncreme mit vielen Extras für gesunde Zähne.

Erhältlich ist der Plaque Checker® bei Bela, Globus, Real und pünktlich zum Tag der Zahngesundheit 2020 jetzt auch bei dm Märkten.

Basierend auf ihrem langjährigen Know-how in der Dental-Branche und einem aktiven Netzwerk entwickeln Marco Quast und Patrick Hager unter der Marke “Mara expert” professionelle Mundpflege. Sie berücksichtigen die Anforderungen der deutschen und europäischen zahnmedizinischen Wissenschaft und erfüllen höchste Ansprüche an die Zahnpflege. Die innovativen Produkte werden von der HBI Health & Beauty International GmbH über Drogeriemärkte vertrieben. Die poppige Aufmachung der Produkte spricht vor allem junge Menschen an.

Marco Quast war 40 Jahre im internationalen Marketing und Wissenschaft aktiv für Konzerne wie Block Drug oder GlaxoSmithKline. Er führte bekannte Marken wie Sensodyne, Correga Tabs und Parodontax. Patrick Hager entwickelt und vertreibt in seinem Unternehmen Hager & Werken Produkte für Zahnarztpraxen und Zahntechnik-Labore und Apotheken.

