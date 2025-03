Neue Maßstäbe: KI revolutioniert AVA-Software

Innovationsführerin SIDOUN führt revolutionäre KIAVA-Software ein – die Zukunft der AVA-Software für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen

SIDOUN, eine führende Anbieterin von Software für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA), hat die Einführung von KIAVA bekannt gegeben – eine AVA-Software, die den Arbeitsalltag von Architekten und Ingenieuren revolutionieren wird. Dank künstlicher Intelligenz (KI) setzt KIAVA neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Die weltweite KI-Nutzung in Unternehmen hat in den letzten Jahren rasant zugenommen: Studien berichten, dass im Jahr 2024 bereits 50% der weltweiten Unternehmen KI-gestützte Technologien in ihre Arbeitsprozesse integriert haben, was eine Steigerung von 25% im Vergleich zum Jahr 2022 bedeutet. In der Bauindustrie wurden im Jahr 2022 KI-Anwendungen von etwa 15% der Unternehmen eingesetzt, diese Zahl stieg bis 2024 auf 38%, was das wachsende Potenzial der Technologie in dieser Branche unterstreicht.

In Zukunft werden KI-Systeme wie KIAVA die Fähigkeit haben, Bauprojekte autonom zu überwachen, vorausschauende Analysen durchzuführen und sogar die beste Strategie für Ausschreibungen zu entwickeln. Bereits jetzt ist die KIAVA in der Lage, die CO2 Berechnung automatisch zu berechnen oder eine präzise Kalkulation zu erstellen. Die Möglichkeit, Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen und Entscheidungen auf Grundlage von KI-generierten Prognosen zu treffen, wird für die Branche zum Game-Changer.

Zukunftsorientierte Innovation

KIAVA ist die weltweit erste AVA-Software, die vollständig mit KI arbeitet. Diese innovative Technologie ermöglicht es, die komplexen Prozesse der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) in der Architektur- und Bauingenieurbranche auf eine völlig neue Art und Weise zu optimieren. Die Software spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern reduziert auch Firmen-Ressourcen signifikant. Besonders die effiziente Wissenssteigerung der Mitarbeiter ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein echter Booster für Kompetenz und Produktivität.

„Mit KIAVA ermöglichen wir unseren Kunden, dass sie auf die neuesten Technologien zugreifen und ihre Arbeitsweise effizienter gestalten können“, erklärt Karoline Diegelmann, CEO von SIDOUN. „Die Integration von künstlicher Intelligenz in unsere Software ist ein zukunftsweisender Schritt. KIAVA ist die erste Software ihrer Art auf dem Markt und wird die AVA-Prozesse der Branche nachhaltig verändern.“

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität

Die KIAVA-Software ist für ihre einfache Bedienbarkeit und nutzerfreundliche Oberfläche bekannt. Durch den modularen Aufbau haben Anwender die Möglichkeit, die Software ganz nach ihren Bedürfnissen und Anforderungen zu konfigurieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Architekten und Ingenieuren, ihre täglichen Aufgaben individuell und effizient zu gestalten, ohne an feste Strukturen gebunden zu sein.

Für weitere Informationen oder um einen Demo-Termin für KIAVA zu vereinbaren, besuchen Sie bitte die Website unter www.sidoun.de oder kontaktieren Sie uns direkt.

Über das Unternehmen:

Seit über 45 Jahren ist SIDOUN International die innovationsführende Entwicklerin von AVA-Software – eine Software für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung für die Baukalkulation und für AVA mit Kostenmanagement. Seit 2020 leitet Karoline Diegelmann das Unternehmen, für das sie seit mehr als 20 Jahren tätig ist. Als studierte Architektin und erfahrene Planerin weiß sie, wie entscheidend die präzise und reibungslose Ausschreibung, die Vergabe und die Abrechnung für den Erfolg eines Bauprojekts sind. Ihre Expertise und Erfahrungen fließen in die Entwicklung der SIDOUN Produkte ein.

Mit SIDOUN KIAVA bietet SIDOUN eine leistungsstarke, intuitive Softwarelösung, die die täglichen Aufgaben von Architekten und Bauingenieuren im Bereich AVA digitalisiert und optimiert. Ob bei der Erstellung von Ausschreibungen, bei der Vergabe von Aufträgen oder bei der Abrechnung von Bauleistungen – SIDOUN KIAVA vereinfacht komplexe Prozesse und sorgt für Transparenz und Effizienz. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und zahlreichen, praxisorientierten Funktionen haben Kunden jederzeit die Kontrolle über ihre Projekte und können sich voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

