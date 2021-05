Neue Lebenshelferin unterstützt das Leipziger Team

Individuell abgestimmte Unterstützung älterer Menschen durch Lebenshelferin Ulrike Stier

Leipzig, 04.05.2021. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt den Wunsch vieler Senioren nach einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden. Dazu übernehmen die selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfer vielfältige Tätigkeiten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind. In Leipzig kann der bundesweit tätige Dienstleister mit der neuen Lebenshelferin Ulrike Stier sein bestehendes Angebot für ältere Menschen zukünftig weiter ausbauen.

Ein einzigartiges Konzept für ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung

Das Konzept der SeniorenLebenshilfe ist einzigartig in Deutschland. Denn der Fokus liegt nicht ausschließlich auf der Unterstützung bei praktischen Tätigkeiten im Haushalt, sondern umfasst auch soziale Aspekte. Gemeinsam unternommene Aktivitäten und zwischenmenschliche Gespräche sind ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit der Lebenshelfer. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von Carola Braun. Die Berlinerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen das Leben zu erleichtern, ohne dass diese ihr gewohntes Umfeld verlassen müssen. Die Lebenshelfer werden von der Zentrale in Berlin aus in allen Bereichen unterstützt und koordiniert. Durch Schulungen und Fortbildungen werden sie bestmöglich auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

Individuell abgestimmte Dienstleistungen für Senioren

Die von den Lebenshelfern übernommenen Tätigkeiten werden individuell mit den Senioren abgestimmt. Sie können praktischer Natur sein, wie zum Beispiel die Übernahme von hauswirtschaftlichen Arbeiten, gehen aber auch weit darüber hinaus. Lebenshelfer waschen die Wäsche, kochen das Essen und wischen die Böden. Sie begleiten ihre Senioren zudem zu Arztterminen, unterstützen sie bei bürokratischen Angelegenheiten und besuchen gemeinsam mit ihnen kulturelle Veranstaltungen. Jedem Lebenshelfer steht ein Fahrzeug zur Verfügung, damit auch die Mobilität der Senioren gewährleistet werden kann.

Ulrike Stier ist zukünftig als Lebenshelferin in Leipzig tätig

Das Team der Lebenshelfer in Leipzig wird zukünftig von Ulrike Stier verstärkt. Die 1979 in Karl-Marx-Stadt geborene Lebenshelferin hat nach ihrem Lehramtsstudium für Förder- und Sonderschulen lange Zeit als Förderschullehrerin und Klassenleiterin gearbeitet. Währen dieser Tätigkeit hat sie eine berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Psychomotorik absolviert. Ulrike Stier lebt in einer festen Partnerschaft. Sie liebt die Natur und begeistert sich für die Fotografie. Außerdem ist sie ein sehr aktiver Mensch, der gerne Wandern geht, joggt, Fahrrad fährt und Yoga macht. Das Engagement für ältere Menschen ist für sie ein Herzenswunsch. Als persönlicher Ansprechpartner möchte sie ihren Senioren in allen Lebensbereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Weitere Informationen rund um die Tätigkeit der SeniorenLebenshilfe

Ältere Menschen aus Leipzig dürfen sich zukünftig über die tatkräftige Unterstützung von Ulrike Stier in der sächsischen Metropole freuen. Auch in vielen weiteren Städten und ländlichen Gebieten im Bundesgebiet sind die Lebenshelfer bereits aktiv. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist zudem bestrebt, das bundesweite Netzwerk immer weiter auszubauen. Denn längst können nicht alle Senioren, die sich Unterstützung wünschen, das Angebot nutzen. Mehr über das vielfältige Angebot der SeniorenLebenshilfe erfahren Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Leipzig. Hier erhalten Sie auch Informationen, sollten Sie Interesse daran haben, selbst Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe zu werden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

