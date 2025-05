Neue klinische Studie unterstreicht Vorteile von Dual-Wellenlängen-Diodenlasern bei der Behandlung von ovarieller Endometriose

Jena, 28.05.2025 – Eine aktuelle prospektive, multizentrische klinische Studie hat die klinischen Vorteile der Diodenlaser-Technologie mit dualen Wellenlängen gegenüber herkömmlichen chirurgischen Verfahren wie der Zystektomie bei der Behandlung von ovariellen Endometriomen bestätigt.

Im Rahmen der Studie wurden 70 Frauen mit ovarieller Endometriose mit dem LEONARDO® Dual 45 Diodenlaser in Kombination mit den Fasern Myofiber CS und ELLA Click von biolitec® behandelt. Die Ergebnisse zeigten:

-Minimale Auswirkungen auf das umliegende gesunde Ovarialgewebe

-Eine günstige Schwangerschaftsrate von 48,3 % bei zuvor unfruchtbaren Patientinnen (14 von 29)

-Eine niedrige Rezidivrate von 5,7 % über einen Nachbeobachtungszeitraum von 12 Monaten – eine der niedrigsten in der aktuellen Literatur.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Diodenlasers nicht nur als wirksame Behandlung für ovarielle Endometriose, sondern auch als fruchtbarkeitserhaltende Alternative zur Zystektomie, die oft mit einem höheren Risiko einer Beeinträchtigung der Eierstockfunktion verbunden ist. Die Studie wurde von den Universitäten Cagliari, Foggia und Catania in Zusammenarbeit mit dem Malzoni Research Hospital durchgeführt und im Journal of Minimally Invasive Gynecology im Oktober 2024 veröffentlicht. (1)

Da es sich bei der ovariellen Endometriose um eine häufige Erkrankung handelt, ist es wichtig, dass nun eine risikoarme und für die Patientinnen schonende Behandlungsmethode zur Verfügung steht, um Linderung zu verschaffen. Endometriose ist eine gutartige chronisch-entzündliche Erkrankung, die Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. Endometriotische Zysten wachsen in den Eierstöcken. Zu den Symptomen großer Zysten gehören Unterleibsschmerzen, schmerzhafte Menstruation (Dysmenorrhoe), Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und sogar Unfruchtbarkeit. Wenn eine Zyste reißt und Blut in die Bauchhöhle austritt, kann dies einen medizinischen Notfall darstellen, der einen chirurgischen Eingriff erforderlich macht.

Um Patientinnen eine möglichst schonende Behandlung zu bieten, arbeitet das Malzoni-Zentrum in Avellino, Italien, ein auf gynäkologische Chirurgie spezialisiertes medizinisches Zentrum, bereits seit mehreren Jahren mit der neuen auf dem LEONARDO®-Laser basierenden Technik zur Behandlung von endometriotischen Ovarialzysten. Bis heute wurden in der Abteilung für fortgeschrittene gynäkologische Endoskopie des Malzoni-Zentrums unter der Leitung von Prof. Mario Malzoni mehr als 300 Laserbehandlungen mit sehr vielversprechenden Ergebnissen durchgeführt. (2)

Neben der günstigen Schwangerschaftsrate und der geringen Rezidivrate sind weitere wichtige Studienergebnisse eine statistisch signifikante Verbesserung in allen untersuchten Pain-Scores, d. h. bei der Nachuntersuchung nach 3, 6 und 12 Monaten. Das Anti-Müller-Hormon (AMH), das als Indikator für die ovarielle Reserve (d. h. die Fortpflanzungsfähigkeit der Eierstöcke) gilt, zeigte bei der Nachuntersuchung nach 3 Monaten vorübergehend eine signifikante Beeinträchtigung gegenüber dem Ausgangswert (p = 0,034). In den folgenden Monaten erreichten die Werte jedoch fast wieder das Niveau von vor der Operation, d.h. das Parenchym wurde durch die Laserbehandlung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Anzahl der Antralfollikel (AFC) des operierten Eierstocks, ein weiterer Indikator für die ovarielle Reserve, zeigte nach der Behandlung bei der Nachuntersuchung nach 6 und 12 Monaten einen signifikanten Anstieg (p=0,005 bzw. p=0,002). Dies zeigt, dass das Laserverfahren nicht nur endometriotische Zysten effektiv und nachhaltig entfernt, sondern auch die ovarielle Reserve erhält.

Der Diodenlaser ist in der Gynäkologie vielseitig einsetzbar, da er auch für operative Hysteroskopien im ambulanten Bereich, zur Konisation, zur Vaporisation von zervikaler vaginaler Dysplasie und Kondylomen sowie zur Behandlung von vaginaler Atrophie und Belastungsinkontinenz bei jungen und menopausalen Frauen verwendet werden kann. Erfahren Sie mehr über das breite Spektrum der Lasertherapien von biolitec® unter www.biolitec.com

(1) D’Alterio, M.N. et al.: Evaluation of Ovarian Reserve and Recurrence Rate After DWLS Diode Laser Ovarian Endometrioma Vaporization (OMAlaser): A Prospective, Single-Arm, Multicenter, Clinical Trial; JMIG – The Journal of Minimally Invasive Gynecology; Oktober 2024; https://doi.org/10.1016/j.jmig.2024.10.021

(2) Interview mit Prof. Malzoni: https://www.youtube.com/watch?v=0jbrF9p7zLA&t=82s

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

