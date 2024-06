Neue Kinderwagendecke von Koru Kids

Für besten Schlaf im Kinderwagen

Ganz neu hat Koru Kids eine luxuriöse Kinderwagendecke im Sortiment – die ideale Wahl für höchsten Komfort und besten Schlaf Ihres Babys im Kinderwagen, Stubenwagen oder Babybett. Die hochwertige Kinderwagen Decke ist mit 100% kanadischen Landdaunen gefüllt, was sie besonders weich und kuschelig macht. Sie ist in zwei Füllmengen erhältlich: 180g für den Sommer bzw. das ganze Jahr und 250g für die kalten Monate im Winter. Mit einer Größe von 80×80 cm passt die Baby Bettdecke perfekt in jeden Kinderwagen, aber auch in Wiegen, Babybetten oder Autositze und bietet Ihrem Baby stets eine besonders wohlige Wärme und Geborgenheit zugleich.

Die Babybettdecke 80×80 cm von Koru Kids ist nicht nur komfortabel, sondern auch praktisch. Sie ist bis 60°C waschbar und trocknergeeignet, was die Reinigung besonders einfach macht. Zudem ist sie für Hausstauballergiker geeignet, trägt das Öko-Tex Standard 100 Zertifikat und ist in Bayern hergestellt, so dass Qualität und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.

Wolfgang Höhn, Geschäftsführer von Koru Kids berichtet: „Wir freuen uns, nun neben den Kinderbettdecken in den Größen 100×135 und 135×200 cm auch Daunendecken für Babys anbieten zu können. Uns ist es wichtig, die Kinder in jeder Lebensphase zu begleiten. Der Gründer und Geschäftsführer von Koru Kids weiter: „Mit unseren Baby-Bettdecken 80×80 und der passenden Baby Bettwäsche können nun auch die Kleinsten die Produkte von Koru Kids nutzen.“

Mit der Kinderwagendecke von Koru Kids schenken Sie Ihrem Baby nicht nur Wärme und Komfort, sondern auch ein Stück Geborgenheit. Die Kinderwagendecke ist ideal für Spaziergänge im Park, auf Reisen oder einfach für gemütliche Stunden zu Hause. Die neue Kinderwagendecke ist perfekt für jeden Haushalt mit Baby und sorgt dafür, dass Ihr kleiner Schatz immer warm und behütet schlafen kann. Durch die Verwendung von natürlichen Materialien sorgt die Kinderwagen Decke für besten Schlafkomfort, sie ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulieren und durch ihre Milbenresistenz auch für Hausstauballergiker geeignet.

Passend zur Kinderwagendecke hat Koru Kids auch einen Babybettwäsche 80×80 cm im Sortiment, die mit niedlichen Tiermotiven auf der Vorderseite und Rückseite bedruckt ist. Auf dem pflegeleichten und knitterarmen Bezug der Baby Bettwäsche 80×80 cm aus 100 % Baumwolle tummeln sich Elefanten, Giraffen, Hasen, Affen und Nilpferde. Erhältlich sind die Kinderwagen Decke und die Baby Bettwäsche im Onlineshop unter www.koru-kids.com zum Preis ab 44,95 Euro: Der Bezug, der im Set mit einem kleineren Kissenbezug (35×40 cm) erhältlich ist, der perfekt für Kinderwagen, Stubenwagen und Babybetten geeignet ist, kostet 23,99 Euro.

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

Firmenkontakt

Koru Deutschland GmbH

Wolfgang Höhn

Sudetenstraße 7

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

08102 897981-0



https://www.koru-kids.com/

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.